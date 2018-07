Atalanta-Pasalic, ci siamo: superata la Fiorentina. Petagna verso la SPAL

Sembra proprio che l'Atalanta abbia finalmente trovato il sostituto di Bryan Cristante. Serviva un centrocampista già navigato nelle acque della Serie A, con un buon fiuto del gol e facilità di corsa: risponde perfettamente a questo identikit Mario Pasalic, che secondo diversi media è destinato a percorrere le 831 miglia che distanziano Londra (sponda Chelsea) da Bergamo.

O meglio, destinato a percorrerle solo figuratamente. Dopo il prestito al Milan, il croato ha infatti trascorso anche questa stagione in un club che ha deciso poi di non riscattarlo, lo Spartak Mosca. La voglia di un ritorno in Italia è stato il filo conduttore delle diverse trattative che lo hanno tenuto al banco. Prima c'era la Fiorentina, che si è raccontato essere in vantaggio su tutti nelle contrattazioni per qualche settimana. Poi una lunga fase di stand-by e dei solchi nella trattativa, solchi in cui la Dea si è inserita prontamente. Accordo-flash col giocatore, poi un'intesa rapida con i Blues: l'operazione si svolgerà in prestito con diritto di riscatto (che potrebbe anche diventare obbligo) per un totale che dovrebbe attestarsi attorno ai 15 milioni di euro. I bergamaschi in questo momento hanno quindi superato la viola nelle quotazioni e sembrano vicini a chiudere. Vedremo se ci saranno ulteriori colpi di scena nei prossimi giorni.

Quelle riguardo il centrocampista slavo non sono però le uniche notizie odierne nell'orbita dell'Atalanta. Come al solito, l'entourage di Percassi tiene particolarmente al lavoro sul settore giovanile ed in tal senso sono iniziati i lavori per un acquisto coi fiocchi. Il nome è Vlad Dragomir, la carta d'identità dice classe 1999 romeno, di ruolo mediano, svincolatosi da poco dall'Arsenal. In questo caso c'è da attendere, perchè la concorrenza in campo internazionale non manca. Saranno ben diversi invece i tempi per la cessione di Andrea Petagna. A giorni è attesa l'ufficialità del suo arrivo alla SPAL, di cui vi abbiamo già parlato qui.