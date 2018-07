Bologna: Inzaghi riparte da Orsolini e Destro, per la fascia piace Mattiello

Doppio allenamento per il Bologna. Nella giornata di oggi, il tecnico Filippo Inzaghi ha infatti strigliato la rosa dopo l'amichevole di ieri contro La Fiorita, un 4-0 che non ha pienamente soddisfatto il tecnico felsineo. Durante il test pre-campionato, i rossoblu hanno comunque mostrato qualche sprazzo di ottimo calcio, andando in goal con Destro, Pulgar, Mbaye e soprattutto Falcinelli, che sul suo profilo ufficiale ha mostrato tutta la sua gioia di bagnare con goal una delle prima sfide di campionato. Tra tutti i calciatori, particolarmente in evidenza è apparso Mattia Destro, subito a proprio agio con Riccardo Orsolini come spalla. Contrariamente a quanto ipotizzato ad inizio mercato, il bomber ex Milan potrebbe seriamente diventare un punto fisso della rosa emiliana.

Mentre la squadra continua a lavorare sul campo, la dirigenza non ferma il suo lavoro di rinforzo della rosa. Uno dei reparti da rimpolpare è sicuramente quello laterale, con Inzaghi che ha espressamente chiesto un esterno tecnicamente adatto al suo 3-5-2. La prima scelta di Fenucci, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, è quello di Federico Mattiello, calciatore dell'Atalanta ma di proprietà della Juventus. Reduce da una buonissima stagione con la casacca della SPAL, il ragazzo è sempre piaciuto ad Inzaghi, che ora potrebbe accoglierlo per una nuova annata in rossoblu. Piace anche Andrea Rispoli, che è però la seconda scelta. In uscita, potrebbe partire Bruno Petkovic, voluto da Ascoli e Pescara.

Intervenuto a margine di un evento, l'AD Claudio Fenucci ha parlato di mercato: "Penso che le cose stiano andando secondo i piani, i ragazzi lavorano molto e ritengo che Inzaghi sia soddisfatto. L'esterno? Sulla fascia abbiamo Krafth e Rizzo ma seguendo le indicazioni del tecnico forse sarà necessario intervenire. Comunque prima di operare ulteriori interventi aspettiamo di avere la rosa al completo dopo il rientro dei nazionali dalle vacanze".

Il dirigente ha poi detto la sua su tifosi e nuovo stadio: "a tifoseria ci è sempre stata vicina, abbiamo sempre detto che si è concluso un primo ciclo e ci fa piacere che ci sia entusiasmo dopo l'arrivo di Inzaghi. Starà a noi non tradire le aspettative, puntiamo a fare presto 40 punto poi guardare avanti. Lo stadio? Il 24 ci sarà il tavolo tecnico per illustrare il progetto al Comune. Ad oggi il costo complessivo non è certo ma certamente è impensabile fare interventi sugli stadi senza opere compensative. Stiamo rispettando le scadenze che ci eravamo dati pensando ad una ristrutturazione per fasi".