Genoa: arriva Lisandro Lopez, forte pressing su Petagna

Il Genoa continua a lavorare sul mercato. Dopo i primi colpi, questa mattina arriverà anche Lisandro Lopez, difensore argentino ormai ex Benfica. Prelevato dai lusitani per sostituire Armando Izzo, l'ex Inter sosterrà quest'oggi le visite mediche, diventando un nuovo rinforzo del Genoa. Centrale esperto e voglioso di rimettersi in gioco dopo la parentesi nerazzurra, Lisandro Lopez potrà dare una grande mano sia in un'ipotetica difesa a quattro che in una retroguardia a tre. Per la mediana, invece, tre nomi sul listino rossoblu. Il nome più vicino è quello di Gonzalo Maroni, fantasista del Boca Juniors già ribattezzato erede di Paulo Dybala.

Piace anche Amato Ciciretti, che il Napoli sta cercando di piazzare praticamente in ogni rosa di Serie A. Vecchia conoscenza del nostro calcio, l'ex Benevento potrebbe diventare un rinforzo importante per il Grifone, che abbraccerebbe così un profilo talentuoso e voglioso di dire la sua anche in una rosa di spessore. Il sogno si chiama però Marko Pjaca, esterno croato vicino a vestirsi di viola. Il ragazzo, di proprietà della Juventus, ha dichiaratamente espresso la sua voglia di andare alla Fiorentina, ma l'attendismo toscano potrebbe spazientire la Juventus e favorire il Genoa. La trattativa è difficile, Preziosi è pronto però all'ennesimo colpo da novanta.

In attacco, spunta il nome di Andrea Petagna. Vicinissimo alla SPAL, l'attaccante dell'Atalanta non è però convinto della destinazione e potrebbe dirottare verso la Liguria. Al Genoa, l'ex Milan troverebbe un tecnico pronto a valorizzarlo, riuscendo magari ad invertire un trend di reti stagionali abbastanza basso. Ufficiale, infine, il passaggio di Eddie Anthony Salcedo all'Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il Genoa per il trasferimento in nerazzurro del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione" si legge sul sito ufficiale nerazzurro.