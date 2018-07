Cagliari, prove e conferme

IL MATCH - Arrivano le conferme per Rolando Maran dopo il match amichevole contro la Rotaliana, squadra militante in Eccellenza. La vittoria per 9-0 viene raggiunta dopo un match poco combattuto ma che lascia intravedere un ulteriore passo verso la condizione che l'ex tecnico del Chievo Verona richiede ai propri nuovi giocatori per l'inizio di stagione. Il risultato è lo stesso maturato alla fine della prima amichevole pre-stagionale in Sardegna, contro una rappresentativa di Aritzo. I rossoblù mandano a segno diversi giocatori, primo su tutti Capuano che sblocca il match al 4' del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. All'8' segna Leonardo Pavoletti e, il 3-0, arriva mediante un calcio di rigore conquistato da Dessena e trasformato da Cigarini. Al 21' la rete che fissa il punteggio sul 4-0 è, ancora, di Pavoletti che beffa il portiere con la solita incornata di testa. Prima della fine dei primi quarantacinque minuti l'attaccante ex Napoli e Genoa trova la tripletta grazie all'assist di Ionita. Al 44' arriva il 6-0 firmato dal beniamino del pubblico sardo, Marco Sau. Nel secondo tempo Maran prova a mischiare le carte e mette in campo diverse riserve: gli ultimi tre gol vengono realizzati da Lucas Castro su azione personale, Deiola, altra azione personale e gol di mancino dopo un'imbucata sulla difesa avversaria, e Farias sull'assist di Faragò.

FORMAZIONE INIZIALE - Rafael (sostituito al 65′ da Aresti); Pisacane (sostituito al 65′ da Faragò), Andreolli (sostituito al 65′ da Romagna), Capuano (sostituito al 65′ da Ceppitelli), Lykogiannis (sostituito al 65′ da Pajac); Dessena (sostituito al 65′ da Deiola), Cigarini (sostituito al 65′ da Colombatto), Padoin (sostituito al 65′ da Barella); Ionita (sostituito al 65′ da Castro); Sau (sostituito al 65′ da Han), Pavoletti (sostituito al 65′ da Farias).