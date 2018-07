Juventus, niente tournée negli States per Cristiano Ronaldo

Si dice che l’attesa del piacere sia essa stessa il piacere. Forse è così, ma i tifosi della Juventus sono impazienti di vedere il colpo del secolo in azione con la maglia bianconera addosso e saranno costretti ad aspettare ancora qualche tempo, perché Cristiano Ronaldo non parteciperà alla tournée estiva negli Stati Uniti.

Prima un impegno commerciale legato ad uno dei suoi sponsor in Cina, poi un’altra settimana di vacanza ed infine l’approdo a Torino, il 30 luglio, quando CR7 svolgerà il primo allenamento alla Continassa. Una lunga attesa ancora dunque per i tifosi, che hanno solamente assaggiato il fenomeno portoghese nella giornata di presentazione lunedì scorso, in cui l’ex Real Madrid ha salutato chi lo aspettava fuori dal J Medical e conosciuto parzialmente i nuovi compagni. È probabile però che il popolo juventino verrà soddisfatto nell’evento più importante dell’estate, quello riservato storicamente al contatto diretto con la squadra, ossia il classico vernissage di Villar Perosa, che quest’anno si terrà il 12 agosto, giorno nel quale Ronaldo regalerà le prime giocate e le prime emozioni contro la Primavera.

Intanto Massimiliano Allegri sta preparando l’International Champions Cup: partenza per gli Stati Uniti fissata per il 23 luglio e primo impegno il 26, a Philadelphia, contro il Bayern Monaco, con la chiusura il 5 agosto, contro il Real Madrid. Il tecnico livornese non avrà a disposizione, oltre a Cristiano Ronaldo, anche gli altri reduci dal Mondiale, con Szczesny, Khedira e Benatia – eliminati al primo turno – che raggiungeranno il gruppo negli USA, mentre tutti gli altri rientreranno direttamente a Torino, con Mandzukic, Pjaça e Matuidi a chiudere la lista, visto che sono stati impegnati fino alla finale del 15, vinta dalla Francia del centrocampista ex Paris Saint-Germain. Dunque sul calendario è segnata la data in cui Ronaldo calcherà il campo per la prima volta da juventino, ma l’obiettivo resta il 19, giorno del debutto in Serie A.