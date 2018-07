Milan, rivoluzione in vista? Gattuso punto fermo, ma c'è la suggestione Conte

Da poco più di una settimana il Milan è finito definitivamente nelle mani di Elliott. Il fondo americano, come vi stiamo raccontando da giorni, ha idee molto chiare sul futuro del club e vuole riportarlo ai massimi livelli.

Dopo l’Assemblea dei Soci di sabato potrebbe esserci la svolta. In tal senso, secondo i colleghi di Sport Mediaset, Paul Singer avrebbe pensato ad Antonio Conte per rilanciare le ambizioni rossonere. Ci potrebbe essere un'inattesa svolta sulla panchina del Milan con l'arrivo dell'allenatore del Chelsea, fresco di esonero, al posto di Gennaro Gattuso. Per il momento sono soltanto voci, proprio l'attuale tecnico rossonero è stato scelto come uomo per la campagna abbonamenti per la prossima stagione, ma, molto probabilmente, questa scelta è stata fatta dalla vecchia proprietà. Nonostante il comunicato, con virtuale stretta di mano a Gattuso, Paul Singer, sempre per Sport Mediaset, potrebbe dare un taglio netto. In questo senso anche Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone verranno licenziati. Il primo continuerà ad operare sul mercato sino al termine della sessione estiva con la super visione di Leonardo (per sostituirlo in futuro si fanno i nomi di Cristiano Giuntoli del Napoli e di Daniele Pradé dell’Udinese ndr) invece per l'ad si parla di un approdo in Lega Calcio. L'arrivo di Conte, hanno concluso i colleghi di Mediaset, aiuterebbe il Milan anche sul mercato, magari facilitando l'arrivo di Morata e la permanenza di Leonardo Bonucci.

Nella tarda serata di ieri, i colleghi di Milan Tv hanno smentito le voci di un possibile cambio in panchina. In via Aldo Rossi, almeno per il momento, non prevedono ribaltoni nel campo della guida tecnica del club rossonero, con Gattuso che resta il punto fermo anche per la nuova proprietà. C’è massima fiducia nei confronti dell’attuale tecnico, un cambio a preparazione avviata è quantomeno rischioso.