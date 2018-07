Roma, il Liverpool alza l'offerta per Alisson

SITUAZIONE - Sembra essere una situazione di ore; il nome Alisson, da parecchi giorni, è accostato al nome della squadra di Anfield, quello dei Reds, quello che un tempo fu di Steven Gerrard e, adesso, allenato da Jurgen Klopp. Alisson-Liverpool si farà e, forse, si sta facendo proprio in questi istanti. Sembrano essere lontani i tempi in cui Alisson era il secondo di Wojciech Szczęsny, nonostante sia una situazione di appena un anno fa quella che dominava i campi di Trigoria. Ora, attualmente, è pronta una nuova maglia per il brasiliano, quella rossa ma non giallorossa, bensì quella reds del Liverpool. Con il Chelsea che non può rilanciare se la cessione di Thibaut Cortois al Real Madrid non si concretizza, i tifosi della Kop possono restare tranquilli e prepararsi a far sentire il You'll never walk alone al loro nuovo portiere.

OFFERTA - La squadra inglese, militante nei più alti ranghi della Premier League, è andata incontro alle esigenze e richieste della Roma e di Monchi: 75 milioni di euro in totale. Resta da decidere, di fatto, la formula di pagamento che farà approdare Alisson in Inghilterra, nel Regno Unito, nel miglior campionato del mondo. Le ultime indiscrezioni parlano di un trasferimento a titolo definitivo per 65 milioni più 10 di bonus ma nulla è ancora ufficiale. L'unica certezza è che i contatti sono positivi e continui fra le due società.