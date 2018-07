Samp, ufficiali gli arrivi di Audero e Tavares. Ora la priorità è Defrel

Giornata di ufficialità, quella di ieri, per la Sampdoria. La dirigenza blucerchiata sta lavorando sodo per costruire una squadra competitiva da affidare al confermato tecnico Marco Giampaolo. Ed i primi frutti stanno venendo a galla, fra annunci già arrivati e alcuni altri attesi nelle prossime ore. Facciamo un po' il punto della situazione.

In copertina c'è il comunicato riguardante Emil Audero. Il portiere di proprietà della Juventus, l'anno scorso al Venezia, arriva a Genova a titolo temporaneo con diritto di riscatto: un'operazione già nell'aria da alcuni giorni, che adesso è diventata realtà. La Vecchia Signora riceverà un milione subito per il prestito oneroso e potrebbe riceverne 11 a giugno prossimo. Inoltre, i campioni d'Italia si sono garantiti la possibilità di ri-acquistare il classe 1997 in futuro, inserendo una clausola di contro-riscatto attivabile per 15 milioni di euro a partire dal 2020. Una mossa intelligente, che accontenta tutte le parti in causa e porta ai liguri il sostituto di Viviano.

È passata in sordina invece un'altra ufficialità, riguardante l'arrivo di Junior Tavares. Anche in questo caso tutto ok per l'esterno del San Paolo, che arriva in prestito oneroso. La base è sempre di un milione, con diritto di riscatto fissato a 3. Un interessantissimo terzino sudamericano, pronto a mostrare le sue qualità in Serie A anche se molto giovane (compirà 22 anni ad agosto).

Non finisce qui comunque il mercato della Samp. Osti ha in canna nuovi colpi per migliorare la squadra, con la priorità che adesso andrà al reparto offensivo, vedovo del dipartito Duvàn Zapata. Il nome in cima alla lista per sostituire il colombiano è quello di Gregoire Defrel, giocatore in esubero che la Roma non ha però intenzione di liberare per meno di 20 milioni, avendolo pagato su per giù la stessa cifra un anno fa. Ci sono stati nuovi incontri fra le parti per capire le modalità e la fattibilità di quest'operazione: da segnalare dei passi in avanti, ma comunque siamo ancora molto lontani dalla chiusura. Seguiranno certamente nuovi aggiornamenti.