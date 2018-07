Napoli alla caccia di un terzino: Sabaly ma non solo, le ultime

Sembrava dovesse essere Stefan Lainer il sostituto di Maggio per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Sembrava, perchè la pista che avrebbe portato l'austriaco dai partenopei si è raffreddata sempre di più, a causa di alcune incomprensioni sulle cifre da parte dei club. Ecco quindi che Giuntoli ed il suo staff hanno riaperto la caccia ad un nuovo terzino, sempre con l'intenzione di non spendere più di tanto: d'altronde un titolare c'è già e si chiama Hysaj. Ma in quest'ultimo mese di mercato una riserva deve arrivare e se non sarà (come sembra al momento) il laterale attualmente al Salisburgo, sarà qualcun altro al suo posto.

In tal senso ci sono in primo piano alcuni nomi. Risalta su tutti Youssouf Sabaly, classe 1993 di proprietà del Bordeaux per cui ci sono stati contatti molto intensi nelle ultime settimane. Alcune ottime prestazioni al recente Mondiale, con la selezione senegalese, hanno alzato il valore di questo terzino, che al momento si attesta poco sotto ai 15 milioni. Tutto sommato un valore congruo considerando che senza problemi il giocatore può partire da destra o da sinistra, pur preferendo la prima delle due opzioni. I contatti sono già iniziati, ora si attende una prima offerta ufficiale da parte degli azzurri per rompere il ghiaccio, mentre il ragazzo ha fatto già sapere di gradire la destinazione. Sapremo se la pista diventerà qualcosa di più concreto in qualche giorno.

Comunque gli ulteriori "piani B" non mancano. È noto che il Napoli abbia mosso i primi passi anche verso Jeremy Toljan, attualmente in forza al Borussia Dortmund. Il suo agente Michael Decker ha però fatto sapere alla Bild che il tedesco "ha deciso di rimanere", nonostante l'arrivo di Achraf Hakimi in Germania, quindi la trattativa al momento non sussiste. Chissà allora che non sarà la volta buona per il ritorno in Serie A di uno fra Sime Vrsaljko e Matteo Darmian, nomi nell'orbita di De Laurentiis da parecchie settimane. Le richieste di Atlético Madrid e Manchester United sono però davvero alte per questi due giocatori, rispettivamente valutati 30 e 20 milioni di euro. Le cifre potrebbero poi anche essere limate, ma non più di tanto: ecco perchè ad oggi questi profili, per motivi anche legati all'ingaggio, restano meno graditi. In ogni caso, ne sapremo di più fra qualche giorno: certamente ad oggi la pista più realistica è quella che porterebbe all'arrivo di Sabaly, per i campani.