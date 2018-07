Napoli, parla Hysaj: "Ancelotti è un grande. Mercato? Nessuno ha pagato la clausola..."

Allenamenti intensi in quel di Dimaro per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti che sta cercando di dare la sua impronta in un sistema ormai collaudato dopo gli ultimi tre anni targati Maurizio Sarri. Vinta la prima amichevole col Gozzano, si attendono i prossimi test con Carpi e Chievo per capire il livello della squadra e per avere risposte più attendibili prima delle tre amichevoli internazionali con Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg.

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato del prossimo campionato e di mercato il terzino Elseid Hysaj, giocatore che sembrava in procinto di partire ma che invece dichiara di essere pronto per la nuova stagione con la maglia del Napoli.

"Sto bene, sto passando un bel periodo e ci stiamo allenando, sono molto felice e spero di disputare una grande stagione".

Un commento sul nuovo tecnico Ancelotti: "E' un grande allenatore, ha le sue idee di gioco e stiamo cercando di migliorare, siamo soltanto all'inizio, è uno che cerca di giocare di più sull'esterno coi terzini, noi stiamo dando il massimo per arrivare ad assimilare quello che chiede".

Si preannuncia un campionato avvincente con la Juventus che ha preso Cristiano Ronaldo e il Napoli Ancelotti: "Sarà un bel campionato, è arrivato Cristiano Ronaldo, Ancelotti da noi, sarà una lotta su tutti i fronti. Anche l'Inter si sta preparando, come tutte le altre squadre. Noi ci portiamo dietro il bel gioco di Sarri, Ancelotti è uno che ha vinto tanto e spero ci dia qualcosa in più per tornare a vincere".

Si è parlato nelle ultime settimane di un suo possibile addio direzione Chelsea per seguire Sarri ma Hysaj smentisce: "Non c'era niente di vero, solo chiacchiere, io ho una clausola, se qualcuno mi avesse voluto l'avrebbe pagata. Sto bene a Napoli e penso soltanto a questa squadra per ora. Ce la giochiamo in tutte le competizioni, speriamo di iniziare bene, vediamo come va".