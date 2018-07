Frosinone: dopo Perica, si punta Sau. In arrivo Scuffet ed Halfredsson

Il Frosinone si conferma attivissimo sul mercato. Per affrontare al meglio la prossima stagione, la dirigenza ciociara sta piazzando una serie di colpi importantissimi. In attacco, per esempio, dopo l'ufficialità di Perica si punta a prelevare Marco Sau dal Cagliari. Del folletto sardo s'è parlato moltissimo nelle scorse settimane, il Frosinone pare aver sciolto le riserve per affondare decisamente il colpo. Dopo una stagione altalenante in rossoblu, Sau troverebbe nel club neopromosso la piazza giusta per risalire e per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Le due società vogliono trovare l'intesa, ora bisognerà solo presentare l'offerta giusta.

Per quanto concerne le corsie laterali, ufficiale anche l'arrivo del ventunenne Paolo Ghiglione: "Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Paolo Ghiglione. Il difensore classe ’97 arriva a titolo temporaneo dal Genoa". Reduce da un'esperienza con la maglia della Pro Vercelli, trenta partite condite da un goal e sei assist, Ghiglione può praticamente occupare tutti i ruoli della fascia destra, confermandosi duttile ed utilissimo sia per il 3-5-2 che per un'ipotetica difesa a quattro. Con l'Udinese, poi, si lavora ad una doppia operazione che porterebbe in Ciociaria Simone Scuffet ed Emil Halfredsson. Secondo quanto riportato da Sky, i due club sono vicini all'accordo che rinforzerebbe e non poco la rosa di Moreno Longo.

In ottica cessioni, in via di definizione il trasferimento del portiere Mauro Vigorito al Lecce. Il portiere classe '90 troverebbe pochissimo spazio in Serie A e per ovvi motivi ha scelto di mettersi ancora in gioco in Lega B. I pugliesi lo preleveranno a titolo definitivo, rinforzandosi con un interprete del ruolo molto promettente. Nel campionato cadetto, poi, tante richieste per il centrocampista Koné, grande protagonista della risalita in A ciociara. L'ivoriano è fortemente voluto dall'Ascoli, deciso a vivere una stagione da protagonista. Attenzione però anche alla Salernitana, a caccia di un profilo esperto per la propria mediana.