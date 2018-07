Fiorentina: arrivano Gerson e Norgaard, in attacco spunta il nome di Mendes Rodrigues

Andare oltre la mazzata del TAS. Nonostante la sentenza che ha di fatto estromesso la Fiorentina dall'Europa League a favore di un "promosso" Milan, continua il lavoro della rosa e della dirigenza viola. Nella giornata di oggi, i ragazzi di Stefano Pioli hanno svolto un allenamento mattutino in preparazione dell'amichevole contro il Real Vicenza che inizierà alle 17:30. Un testi sicuramente importante e che consentirà al tecnico ex Inter e Lazio di testare alcuni ragazzi. Le ultime dal ritiro sottolineano una crescita costante dei giovani Dusan Vlahovic e David Hancko e delle buone prove di Tofoi Montiel, ancora indietro a livello fisico.

A centrocampo, il nome nuovo è quello di Christian Norgaard, mediano danese ormai ex Brondby. Classe '94, fisico possente e dotato di buoni piedi, il centrocampista è considerato uno dei migliori interpreti nel ruolo, come confermato anche dalle buone prestazioni viste nello scorso Europeo Under 21. Il suo difetto ad oggi è ancora una scarsa tenuta nei novanta minuti, Pioli dovrà dunque aumentare il minutaggio di quello che potrebbe essere un vero e proprio craque. Un altro rinforzo importante è quello di Gerson, tutto-campista della Roma che arriva a Firenze con la voglia di sbloccarsi e di trovare una collocazione tattica.

Per l'attacco, continua il feeling con l'Udinese per Rodrigo De Paul. L'attaccante argentino viene valutato quindici milioni, cifra troppo importante per la dirigenza viola. Sfumato anche Defrel, il nome nuovo sulla lista di Pantaleo Corvino è quello di Garry Mendes Rodrigues, esterno classe '90 di proprietà del Galatasaray. Esterno sinistro con licenza di giocare anche a destra, il ragazzo nato a Rotterdam ma di origini capoverdiane potrebbe essere il nome nuovo di un reparto ancora folto ma bisognoso comunque di volti giovani e guizzanti. Con i turchi, Rodrigues ha disputato ben quaranta partite nella scorsa stagione, segnando dieci reti e mettendo a segno ben undici assist. Un bottino non da poco.