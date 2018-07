Il Tas riammette il Milan all'Europa League

Il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del Milan contro l'esclusione dalla prossima Europa League e ha rinviato il club rossonero alla UEFA per una sanzione più equa rispetto ai parametri non rispettati nelle ultime stagioni. La tesi difensiva rossonera, sostenuta dalla nuova proprietà di Elliott, ha quindi portato i suoi frutti. La squadra di Gattuso sarà in Europa nel 2018/2019 e partirà direttamente dalla fase a gironi.

Restano comunque i paletti sforati secondo i parametri dettati dalla UEFA e proprio per questo il Milan verrà comunque sanzionato. Possibile si vada nella stessa direzione di quanto deciso negli anni scorsi per Inter e Roma: limitazioni alla rosa e paletti molto rigidi da rispettare in sede di calciomercato. Il danno di immagine però è stato evitato e anche per questo mercato i rossoneri non dovranno rinunciare a quei milioni garantiti dalla partecipazione alle coppe europee.

Il primo tassello è quindi tornato al proprio posto, ora si attende l'assemblea dei soci di sabato 21 luglio e le prossime mosse sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita, con la riammissione in Europa League che potrebbe cambiare, in positivo per il Milan, diverse situazioni rimaste in bilico in attesa della sentenza del Tas.