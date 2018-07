Genoa: Rossettini e Laxalt prossimi all'addio, tutto fatto per Favilli

Continua la preparazione del Genoa in vista della prossima stagione. Mentre la rosa lavora sul campo e si prepara ai prossimi impegni, la dirigenza del grifone continua a sondare il mercato per colpi economici e di spessore. Il primo reparto che potrebbe vivere una specie di mini-rivoluzione è quello offensivo, con il giovane Andrea Favilli da considerare ormai un nuovo calciatore rossoblu. Di proprietà della Juventus, Favilli ha fatto vedere ottime cose sia in Under 21 che con la maglia dell'Ascoli in Lega B, trascorso che avrebbe convinto il Genoa a prelevarlo. L'arrivo di Favilli potrebbe avere ripercussioni su Lapadula, calciatore che potrebbe abbandonare la Liguria in caso di congrua offerta.

Sul fronte cessioni, sembra ormai prossimo l'addio di Diego Laxalt. Dopo anni positivi con il Genoa, l'uruguayano sembra ormai prossimo all'addio per cominciare una nuova avventura in Premier League. Secondo quanto riportato in esclusiva da Tuttosport, ad ingolosire il club rossoblu sarebbe stato il West Ham, pronto ad offrire addirittura quindici milioni di euro. Enrico Preziosi ne avrebbe chiesto almeno diciotto, la sensazione è che le due società possano comunque trovare un accordo. In attesa di profili nuovi per la fascia mancina, sempre a centrocampo sembra vicino Jasmin Kurtic, rivitalizzato dalla cura-SPAL.

Ha tanto mercato, invece, Raul Asensio, gioiellino di proprietà del Genoa ma reduce da una buonissima stagione con la maglia dell'Avellino. L'attaccante è voluto praticamente da mezza Lega B, mentre in Serie A ci sarebbe forte il Parma. L'idea del Genoa sarebbe quella di trovare una collocazione sicura per far crescere il proprio interprete offensivo. Ciò che sembra certo, comunque, è che Asencio rinnoverà prima di andare in altri lidi. Vicino al Brescia, poi, Luca Rossettini: l'esperto centrale ex Cagliari che in biancazzurro ritroverebbe Cellino, su presidente proprio in Sardegna.

Il sogno di mercato si chiama però Marko Pjaca. Vicinissimo alla Fiorentina praticamente da un mese, il croato potrebbe però cambiare rotta dopo la sentenza del TAS, che ha estromesso i toscani dall'Europa League. La Gazzetta dello Sport registra un forte interessamento del Genoa, che rimanda alla Juventus la scelta finale.