Inter-Icardi, rinnovo vicino

L'INDISCREZIONE - Mauro Icardi è sicuramente uno degli attaccanti più interessanti e, soprattutto, uno dei più forti al momento; lo dimostrano i numeri e le statistiche fuoriuscite dalle partite disputate in Serie A con prestazioni sempre più convincenti. Ora è arrivato il momento di dimostrarlo nella competizione più rinomata e agguerrita d'Europa, la Champions League. A 25 anni, infatti, il ragazzo di Rosario è pronto a fare il suo esordio tra le squadre più forti, pronto a guidare la sua Inter sui campi più prestigiosi del continente europeo. Ma, secondo i quotidiani spagnoli, il Real Madrid di Florentino Perez non è d'accordo e preferirebbe vedere l'esordio del bomber argentino con la propria maglia, con la camiseta blanca vestita in passato da tante leggende argentine, primo su tutti Alfredo Di Stéfano. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo alla Spagna e alla, non più, sua maglia numero sette, la squadra detentrice della coppa dalle grandi orecchie necessita di un attaccante di razza, di un giocatore con il fiuto del gol, di un vero e proprio "killer" in fase di realizzazione, in particolar modo a seguito delle ultime voci di mercato che hanno accostato il nome di Karim Benzema al Milan.

L'IMPOSSIBILITÀ DELLA TRATTATIVA - Il matrimonio fra Icardi e il Real Madrid non sembra fattibile; i noti apprezzamenti della società madrilena nei confronti del numero nove nerazzurro, infatti, dovranno restare tali. La clausola rescissoria che vigeva all'interno del contratto dell'argentino secondo cui una squadra estera avrebbe avuto la possiblità di accaparrarsi le prestazioni di Icardi per 110 milioni di euro evitando una trattativa con la sua attuale squadra, l'Inter, è scaduta a Luglio, precisamente il 15 Luglio, cancellando ogni possibilità di vedere Mauro Icardi vestire la maglia di una big europea come, ad esempio, il Real Madrid. Inoltre pare essere solo una questione di ore per quanto riguarda la tanto attesa firma del capitano dell'Inter su un nuovo e ricco rinnovo di contratto.

IL RINNOVO - L'Inter di Zhang Jindong ha impostato da tempo le basi per un sereno e meritato rinnovo per Mauro Icardi. Il recente arrivo in Italia di Wanda Nara, agente e moglie dell'argentino, impegnata nell'ultimo periodo in Argentina, lascia presagire che ogni giorno sia quello giusto per la firma sul rinnovo di contratto. Le cifre sono le seguenti: prolungamento di altri 2 anni, portando la scadenza al 2023, e un ingaggio che lievita ulteriormente fra i 5 e 6 milioni di euro, senza contare l'aggiunta di ricchi bonus che proiettano il numero 9 dell'Inter nell'élite degli attaccanti più pagati in Europa.