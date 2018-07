Inter, le condizioni di Nainggolan e Karamoh

Nella giornata di ieri Radja Nainggolan e Yann Karamoh sono stati sottoposti, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ad alcuni esami strumentali che hanno rilevato la presenza di due tipi differenti di infortunio che costringeranno il belga e il francese a restare fermi ai box nei prossimi impegni amichevoli estivi, in preparazione alla nuova Serie A che prenderà il via il prossimo 19 Agosto.

LA SITUAZIONE DI RADJA - Le notizie non sono negative ma nemmeno positive per Luciano Spalletti e la sua Inter. Nainggolan, infatti, uscito prima della fine del primo tempo, più precisamente al 24', nella partita disputata per il Trophée de Tourbillon persa contro il Sion per 2-0, sarà costretto a saltare almeno tre partite. Gli esiti degli esami hanno riscontrato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra del centrocampista ex Roma e Cagliari. Il numero 14 nerazzurro salterà, dunque, ben tre partite: Zenit San Pietroburgo il 21 Luglio (località di Pisa), Sheffield United il 24 Luglio (località di Sheffield) e il Chelsea il 28 Luglio (località di Nizza). Il suo ritorno è previsto ad Agosto in vista del match contro il Lione, presso la località di Lecce.