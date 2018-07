Milan, assemblea dei soci: le dichiarazioni di Scaroni e Cappelli

Il nuovo Milan targato Elliott ha iniziato a prendere forma. Nell'assemblea dei soci tenutasi questa mattina via Aldo Rossi, Paolo Scaroni è stato eletto all'unanimità nuovo presidente del club rossonero. Ma non solo: è stato deciso dal fondo americano di allontanare Marco Fassone e i quattro consiglieri cinesi Yonghong Li, David Han Li, Lu Bo e Renshuo Xu, invece entrano consiglio d'amministrazione: Paolo Scaroni (anche come presidente), Marco Patuano, Frank Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione, Gianluca D'Avanzo e Stefano Cocirio. Il cda resterà in carica per tre esercizi, ovvero fino al 30 giugno 2020.

Sono già arrivate le prime dichiarazioni da Casa Milan. Le prime parole da presidente del Milan, Paolo Scaroni: "Ho solo poche parole per ringraziarvi per essere qui. Per me è un grande onore. Se è stato un grande onore per Roberto Cappeli, per me che sono milanista è un grandissimo onore e possiamo considerare conclusa questa assemblea".

E poi anche l'avvocato Cappelli ha parlato spiegando gli impegni finanziari e sulla durata dell'investimento da parte di Elliott: "Bisogna dire che gli eventi sono precipitati in maniera tumultuosa negli ultimi giorni. Credo che oggi vada dato tempo al consiglio di riunirsi e di tracciare le strategie. Elliott ha emanato dei comunicati e dove ha annunciato i suoi intenti, che abbiamo usato davanti al TAS. Elliott ha volontà di investire nel club con risorse fresche e una volontà, come azionista, di utilizzare le leve a sua disposizione per garantire al club di far fronte ai suoi impegni e essere conforme alle norme Uefa".