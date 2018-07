Empoli: quattro nomi per la mediana, in attacco si rivedono Rodriguez e Mchedlidze

Sfumato Gerson - finito alla Fiorentina - continua il casting in mediana per l'Empoli di Adreazzoli. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il tandem Accardi-Pecini starebbe lavorando per regalare qualche profilo di spessore al proprio tecnico. Il primo nome è quello di Leonardo Capezzi della Sampdoria. Ai margini del progetto doriano, l'ex Crotone potrebbe riscattarsi nella città toscana, portando in dote una discreta duttilità tattica. Capezzi può giocare, infatti, sia da mediano che da mezz'ala, anche se è in quest'ultimo ruolo che può esprimersi al meglio.

Sempre restando nell'orbita calabrese, è vivo anche il pressing su Andrea Barberis, profilo praticamente analogo a quello di Capezzi. Il ragazzo ha un costo di cartellino meno importante e l'Empoli potrebbe far leva sulla voglia di quest'ultimo di giocarsi le proprie chances in Serie A. Centrocampista centrale molto ordinato, Barberis porta in dote anche una buona capacità in fase di impostazione in zona goal. Molto più difensivo, invece, il profilo di Afriye Acquah, centrocampista del Torino reduce da una buona stagione in Serie A. Il ghanese è una mezz'ala naturale, ma le sue attitudini difensive lo hanno spesso relegato nel ruolo di mediano di rottura. Sarebbe un colpo di spessore, c'è però da valutare l'ingaggio. In ultimo, sondato anche Haas dell'Atalanta, che con gli orobici ha giocato solo nove sfide.

Per l'attacco, poi, due buone notizie. La prima riguarda Alejandro Rodriguez. Giunto dalla Salernitana la scorsa stagione, l'ex Cesena resterà almeno fino al 2019. Le trattative per il prestito sono andate a buon fine e l'attuale calciatore del Chievo Verona continuerà a dare il proprio contributo ai toscani. Ancor più bella la notizia del ritorno di Levan Mchedlidze, che dopo un calvario senza fine sembra essersi messo alle spalle i recenti problemi. L'attaccante si sta allenando con impegno ed Andreazzoli potrà contare su di lui. Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell'Empoli ha detto la sua dal ritiro della rosa: "Dobbiamo rispolverare quel sentimento di amicizia all'interno del gruppo. I nuovi arrivati si sono adattati rapidamente. L'obiettivo è quello di dare un'identità a questa squadra".