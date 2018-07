Sassuolo: ufficiale Boga, piace Brignola. Scamacca fortemente voluto dal Pescara

Si muove, anche se sottotraccia, il calciomercato del Sassuolo Calcio. Soprattutto nella zona centrale del campo, i neroverdi si muovono con decisione, prelevando un giovane e promettente calciatore. Si tratta di Jeremie Boga, trequartista classe '97 acquistato a titolo definitivo dal Chelsea: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: BOGA Jeremie ('97, centrocampista): acquisito a titolo definitivo con diritto di riacquisto dal Chelsea F.C." si legge nella nota ufficiale del club, che regala così a Roberto De Zerbi un atleta molto duttile dal punto di vista tattico e capace di giocare sia sulla trequarti che da esterno sinistro, senza disdegnare la posizione di seconda punta.

Ufficiale anche Mehdi Bourabia, marocchino di origini francesi pronto a sposare la causa neroverde. Centrocampista centrale adattabile a regista, Bourabia porta in dote una buona esperienza personale, con due presenze anche nei preliminari di Europa League. Arenata definitivamente, invece, l'idea-Locatelli. Il Milan valuta infatti tantissimo il giovane centrocampista, che non rientrerà dunque nello scambio con Domenico Berardi. L'esterno destro, mancino naturale, è però entrato in orbita Fiorentina, club intenzionato a muoversi con decisione per cautelarsi in caso di fumata nera per Marko Pjaca, voluto da mezza Serie A. Occhio alla Roma, che con l'arrivo di Malcom ha perso però posizioni.

Grandi manovre anche in attacco, dove ci sono due calciatori in uscita ed uno in entrata. Il primo nome sulla lista dei partenti è quello del giovanissimo Gianluca Scamacca, classe '99 che ha davvero impressionato con la Nazionale Italiana di categoria. Il possente bomber è fortemente voluto dal Pescara, a caccia di un profilo potenzialmente esplosivo per scrivere una nuova pagina dopo la scorsa, difficile, stagione di Serie B. Si valuta anche un'eventuale cessione di Khouma El Babacar, che non ha impressionato nei suoi primi sei mesi in neroverde. Il ragazzo ex Fiorentina è valutato circa quindici milioni, il Crystal Palace potrebbe farsi avanti. Piace, in entrata, Enrico Brignola, vecchia conoscenza di De Zerbi: il Sassuolo è forte sul ragazzo, l'Atalanta non molla però la presa.