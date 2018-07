Milan, oggi la partenza per l'America: i convocati per l'International Champions Cup

Dopo la prima amichevole di venerdì scorso contro il Novara, il Milan questo pomeriggio partirà per l'America dove disputerà l'International Champions Cup 2018. Il ritrovo è previsto per le 14:30 a Milanello, tappa a Parigi prima dell'approdo, lunedì, negli States.

I rossoneri saranno impegnati in tre amichevoli contro Manchester United, Tottenham e Barcellona. Per il Milan di Gattuso saranno partite molto importanti per testare il livello della squadra contro compagini di caratura superiore. Nel tour americano ci sarà tempo per prove e scelte.

Per l'America partirà anche Reina, invece non ci saranno Strinic (ancora in vacanza dopo il Mondiale), Conti, Montolivo, Biglia e Gomez. Fa scalpore l'esclusione dell'ex capitano - venerdì ha giocato nell’amichevole contro il Novara. Possibile cessione per il centrocampista?

Neanche Massimiliano Mirabelli partirà con la squadra. Non sono ancora chiari i motivi della decisione. Molto probabilmente rimarrà in Europa per proseguire il lavoro di mercato, la sessione estiva chiuderà il prossimo 17 agosto ed i rossoneri devono muoversi concretamente.

IL PROGRAMMA

MILAN-MANCHESTER UNITED: mercoledì 25 luglio: ore 20.00 locali, allo StubHub Center di Los Angeles

TOTTENHAM-MILAN: martedì 31 luglio, ore 19.30 locali, all'U.S. Bank Stadium di Minneapolis (Minnesota)

MILAN-BARCELLONA: sabato 4 agosto, ore 17.00 locali, al Levi's Stadium di Santa Clara (Bay Area)

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bellodi, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Halilovic, Kessie, Locatelli, Mauri, Torrasi

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso, Tsadjout.