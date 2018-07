Milan, Higuain è il primo obiettivo di Leonardo

Il nuovo Milan targato Elliott ha già iniziato a prendere forma. Nei prossimi giorni verrà nominato Leonardo come direttore tecnico. Il fondo americano ha scelto proprio il brasiliano per riportare il club rossoneri dove merita.

Elliott ha scelto una nuova guida tecnica sportiva, una capace e migliore di quella fatta da Mirabelli. Leonardo, da braccio destro di Galliani, è stato l'artefice dell'arrivo dei tre ‘brasiliani’ più forti dello scorso decennio cioè i Kakà, Thiago Silva e Pato. I tifosi però non stanno gradendo un suo ritorno visto che nel 2011 era passato all'Inter, poi si è trasferito a Parigi dove è stato uno dei protagonisti della crescita del PSG.

Nei prossimi giorni, con l'arrivo di Leonardo al Milan, prenderà il via l'assalto ad un centroavanti di nome internazionale che piace molto anche al brasiliano, stiamo parlando di Gonzalo Higuain. Con l'approdo di Cristiano Ronaldo, il numero 9 della Juventus è stato messo sul mercato. L'argentino, assieme ad Alvaro Morata, viene indicato come primo obiettivo per l’attacco dei rossoneri, ma attenzione alla corte del Chelsea di Maurizio Sarri, anche se i blues non hanno ancora fatto un offerta concreta ai bianconeri.

Da Torino, sembra che Higuain sarebbe tentato dall’avventura Milan, ma arrivarci sarà complicato perchè la Juventus non vuole ripetere il caso Leonardo Bonucci e sarebbe più contenta di cederlo in Inghilterra. Il Milan sul piatto potrebbe potrebbe un opzione prestito con obbligo di riscatto, che permetterebbe ai rossoneri di non far gravare l’acquisto del Pipita questa estate.

Il club di via Aldo Rossi però, prima di prendere un attaccante, dovrà cedere qualche giocatore in rosa come Kalinic o Bacca (André Silva è più vicino al Milan che ad altri club ndr).

Una cosa è certa: ora che la situazione societaria è stata delineata il Milan potrà iniziare seriamente il suo mercato.