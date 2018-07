Napoli, seconda uscita dell'era Ancelotti: a Trento c'è il Carpi

Google Plus

Tra suggestioni di mercato e febbre sempre crescente in quel di Dimaro, il Napoli di Carlo Ancelotti si appresta a fare la seconda uscita pre-stagionale sul terreno di gioco di Trento, dove questa sera sarà di scena contro il Carpi. Dopo il poker rifilato al Gozzano, compagine di Serie C, i partenopei testeranno gambe e feeling con i nuovi dettami ancelottiani contro gli emiliani allenati da Calabro. Società amica quella romagnola al sodalizio di De Laurentiis, che nelle ultime ore di mercato ha ceduto ai biancorossi sia Machach che Tutino, talento emergente della Primavera azzurra.

Dopo due settimane di ritiro la squadra di Ancelotti sta gradualmente aumentando i giri nel proprio motore e, questa sera (ore 21, diretta Sky), il tecnico di Reggiolo chiederà ai suoi le prime conferme. A partire da Nikola Maksimovic, il quale rientrato dalla campagna di Russia della passata stagione sembra aver scalato posizioni nelle gerarchie del tecnico ex Real e Bayern e verrà schierato accanto a Raul Albiol. Spazio a Luperto sulla sinistra - complici le assenze di Mario Rui e Ghoulam - ed Hysaj dalla parte opposta. Confermatissimo dopo la prima uscita più che positiva Fabian Ruiz nel ruolo di mezzala, con Allan sul versante opposto e Diawara - non Hamsik - in cabina di regia. Primo avvicendamento tra il guineano ed il capitano slovacco, leit motiv che accompagnerà la stagione dei due.

Davanti, con Mertens ancora in vacanza e Milik arrivato ieri assieme a Zielinski e Koulibaly, ci saranno Insigne e Callejon ad imbeccare Roberto Inglese, chiamato a confermare le indicazioni positive di questi giorni. Interessante sarà vedere l'inserimento dell'esterno spagnolo nel 4-3-2-1, con l'albero di Natale che sembra stare leggermente stretto alle qualità tattiche dell'ex ala del Real Madrid; l'alternativa resta Verdi, in rampa di lancio. Certo l'inserimento a gara in corsa di Ounas e Vinicius.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-2-1): Karnezis; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Luperto; Allan, Diawara, Fabian; Callejon, Inglese, Insigne. All. Ancelotti

CARPI (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Poli, Ligi, Frascatore; Jelenic, Sabbione, Saric, Pasciuti; Concas; Nzola. All. Chezzi