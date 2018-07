Samp scatenata in entrata: Obiang "in progress", Defrel a un passo ed ufficiale Rafael

All'improvviso la Sampdoria si è presa lo scettro di protagonista del calciomercato italiano. Ci sono notizie importanti su almeno tre fronti per quel che riguarda i blucerchiati, che stanno iniziando a raccogliere i frutti delle operazioni coltivate nelle scorse settimane. Prima di tutto, sul sito ufficiale dei genovesi possiamo reperire un comunicato che annuncia l'arrivo del portiere svincolato Rafael Cabral, destinato ad essere il secondo e la "chioccia" per il più giovane Emil Audero, che ha zero esperienza in Serie A: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Cabral Barbosa (nato a Sorocaba, Brasile, il 20 maggio 1990)".

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma non sembra lontana da un esito simile la trattativa che dovrebbe portare Gregoire Defrel sotto la Lanterna. Siamo alle battute finali di una trattativa che ha visto la Roma trovare, nelle scorse ore, un accordo definitivo con Osti: circa 20 milioni di euro fra prestito oneroso e diritto di riscatto di cui usufruire, eventualmente, a giugno prossimo. Il giocatore ha già dato il proprio assenso nei confronti della destinazione e non partirà nemmeno per la tournée negli USA con il resto della rosa giallorossa, chiaro segnale di una fumata bianca che è in arrivo. Un segnale definitivo - ad esempio, lo sbarco del francese in città per le visite mediche - è quindi atteso nelle prossime ore.

Il terzo ed ultimo punto del giorno riguarda il possibile ritorno di Pedro Obiang in blucerchiato. Fino alla stagione 2015, lo spagnolo ha già giocato a Marassi, per poi trasferirsi al West Ham dove non si è mai imposto definitivamente nonostante diverse buone prestazioni, anche per colpa di qualche problema fisico. La Samp ha fiutato il colpo ed ha già trovato un accordo di massimo col giocatore, rinforzo ideale per garantire fisicità al centrocampo a disposizione di Marco Giampaolo. Ora c'è da accontentare gli Hammers, che sono partiti da una richiesta importante, da 12 milioni di euro. L'intenzione del Doria è di spendere qualcosa in meno, la sensazione è che le società possano comunque venire l'una incontro all'altra per accontentare il ragazzo. In qualche giorno, ne sapremo sicuramente qualcosa in più.