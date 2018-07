Bologna: buona vittoria in amichevole, ora si punta alle cessioni

Buonissimi spunti per Filippo Inzaghi. Durante la sfida contro il Southampthon Under 23, il Bologna ha mostrato lampi di ottimo calcio, vincendo per 2-0 grazie alle reti di Falcinelli e Falletti, che hanno confermato un ottimo stato di forma. Schierati con il solito 3-5-2, gli interpreti emiliani hanno confermato la bontà del lavoro svolto fino ad ora, andando a battere una rosa giovane ma comunque ben rodata. Intervenuto poco dopo la gara, il tecnico Inzaghi ha lodato il lavoro dei suoi ragazzi:

"Questi ragazzi hanno voglia di far bene, di farsi perdonare dai tifosi del Bologna e di regalargli una grande stagione. Sappiamo che ci sono grandi squadre in Serie A, non possiamo prescindere dal correre più degli altri, dall'essere più organizzati, dal cercare in tutti i modi di sopperire a livello tecnico con le grandi squadre, con altre cose su cui possiamo lavorare, che sono l'intensità, del lavorare tutti i giorni al massimo delle loro possibilità però devo dire che i ragazzi hanno grande voglia, questo mi lascia tranquillo, avevo chiesto in questo ritiro nonostante le avversarie fossero meno forti di noi, di non prendere gol".

In ottica cessioni, fitti contatti di mercato con il Perugia. Deciso ad interpretare il ruolo del protagonista in Lega B, il club umbro ha messo gli occhi su Bruno Petkovic e Kingsley Michael, calciatori ai margini del progetto di Filippo Inzaghi per opposte motivazioni. L'attaccante non troverà molto spazio data la folta concorrenza, il giovane centrocampista classe '99 ha invece bisogno di minutaggio nelle gambe per aumentare il proprio bagaglio esperienziale e tecnico. Tra le due trattative, quella per l'attaccante è la più difficile, le due società cercheranno però di mettersi d'accordo.

Per la difesa, Filippo Inzaghi valuterà nelle prossime ore la condizione di Giancarlo Gonzalez, che potrebbe restare per contribuire alla causa rossoblu. Se di cessione dovesse trattarsi, la dirigenza emiliana virerà su Lorenzo Tonelli, difensore centrale del Napoli voluto anche dal Chievo Verona. La concorrenza è serrata, il Bologna parte però da una posizione vantaggiosa grazie ai problemi societari dei clivensi. Le altre due alternative sono quelle di Gustavo Gomez ed Andrea Ranocchia, che convincono poco Inzaghi.