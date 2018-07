Milan - Higuain, contatto ufficiale con la Juventus

Quando Leonardo è stato nominato direttore tecnico del Milan dal fondo Elliot è stato subito informato della priorità di portare un grande attaccante a Milanello. Da tempi non sospetti uno dei preferiti del dirigente brasiliano è Gonzalo Higuain, che avrebbe voluto portare già al PSG quando era un dipendente dei francesi.

Nella giornata di ieri il club rossonero ha contattato ufficialmente Giuseppe Marotta per chiedere il permesso di contattare l'entourage del Pipita ottenendo il via libera. Dopodiché è stato contattato il fratello-agente Nicolas ed è stato informato della volontà da parte del Milan di offrire a Gonzalo un contratto quadriennale di 4,5 milioni di euro. È vero che sarebbero molti di meno rispetto ai 7,5 attuali, ma verrebbero garantiti appunto per 4 anni contro i 2 di contratto che gli sono rimasti con i bianconeri ed è proprio questo l'aspetto che potrebbe stuzzicare un giocatore che a dicembre compirà 31 anni. La richiesta della Juventus è questa: base d'asta 55-60 milioni di euro.

Non bisogna però dimenticare che l'attaccante interessa moltissimo anche al Chelsea di Maurizio Sarri che farebbe carte false per portarlo a Londra e, inoltre, i Blues non avrebbero problemi di alcun genere ad offrirgli un contratto decisamente più ricco.

In ogni caso pare che il mercato di Chelsea e Milan sarà destinato ad intrecciarsi visto che, se Higuain dovesse andare a Londra, l'altro obiettivo di mercato dei rossoneri sarebbe Alvaro Morata. Ed un eventuale approdo del numero 9 juventino ai Blues faciliterebbe non di poco l'uscita dell'attaccante spagnolo, che diventerebbe un esubero costoso per le casse di Abramovich. Per il cartellino dello spagnolo le cifre sono pressoché uguali, 60 milioni di euro, ma il giocatore attualmente guadagna ben 9 milioni di euro, cifra alla quale potrebbe tranquillamente rinunciare pur di approdare in un club che finalmente possa garantirgli una continuità di impiego.