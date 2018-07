Ufficiale: Malcom è un nuovo giocatore della Roma

Svolta decisiva nella trattativa lampo della Roma per portare nella capitale l'esterno offensivo del Bordeaux Malcom, inseguito a lungo anche dall'Inter. Il club francese poco fa ha annunciato sul proprio profilo twitter di aver raggiunto l'accordo con la Roma per la cessione del brasiliano. Ecco il comunicato ufficiale del Bordeaux: "L'FC Girondins de Bordeaux annuncia che è stato raggiunto un accordo, con riserva della firma dei documenti amministrativi, con l'AS Roma per il trasferimento di Malcom".

Pochi minuti dopo è arrivata l'ufficialità del trasferimento da parte della Roma che, sempre su twitter, ha comunicato l'acquisto del laterale brasiliano: "L’AS Roma conferma di aver trovato un accordo di massima con il Bordeaux per il trasferimento del calciatore Malcom. L’operazione sarà ratificata in seguito al buon esito delle visite mediche".

Malcom passa alla Roma per 32 milioni + 4 di bonus, per un totale di 36 milioni. Il giocatore è atteso a Ciampino in tarda serata per poi effettuare le visite mediche e firmare il contratto con i giallorossi. Un colpo importante di Monchi che in pochissimo tempo ha portato in Italia il brasiliano reduce da una buona stagione con il Bordeaux. Un segnale deciso anche dopo la cessione record al Liverpool di Alisson che dovrebbe essere sostituito da Olsen, a un passo dal trasferirsi nella capitale dal Copenaghen.