Sampdoria: lesione al crociato per Regini, niente di grave per Ramirez

Doccia gelata per la Sampdoria nonostante il gran caldo dell'Alta Val Camonica dove i blucerchiati stanno svolgendo il ritiro precampionato. Durante il test contro la Feralpisalò, terminato 1-1 con le reti di Barreto per la Samp e dell'ex Caracciolo per i lombardi, è uscito nel secondo tempo per infortunio Vasco Regini. Il difensore blucerchiato ha lasciato il campo dopo 28 minuti dal suo ingresso in campo e gli esami medici a cui si è sottoposto sono impietosi: lesione al crociato anteriore. Ecco il comunicato apparso sul sito del club: "Infortunatosi nel secondo tempo dell’amichevole Sampdoria-Feralpisalò, Vasco Regini è stato visitato a Temù dal dottor Amedeo Baldari e dal professor Claudio Mazzola, ortopedico di riferimento della società. In nottata il calciatore ha poi raggiunto Genova e stamane è stato sottoposto al Laboratorio Albaro ad esami strumentali sotto la direzione del professor Enzo Silvestri. Gli stessi hanno confermato la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni Regini sarà sottoposto a intervento chirurgico e quindi avvierà il programma di recupero riabilitativo".

Infortunio grave per uno dei senatori della Samp che dovrà stare fermo per qualche mese. Probabile dunque che il club genovese blocchi la cessione di Silvestre, finito ai margini del progetto di Giampaolo, in attesa dell'arrivo di un altro difensore. Giampaolo contro la Feralpisalò ha schierato titolari Andersen e Colley, difensori molto interessanti ma ancora inesperti e che per questo necessiterebbero di un elemento di esperienza al loro fianco.

Senz'altro meno grave è l'infortunio occorso a Gaston Ramirez che, dopo il match, ha accusato un dolore al torace. Gli accertamenti "hanno escluso fratture costali ma hanno evidenziato una forte contusione muscolare nella regione toracica. Al trequartista sono stati prescritti alcuni giorni di riposo".

Da segnalare infine che nella giornata di ieri si sono allenati solo gli ultimi arrivati Rafael Cabral e Júnior Tavares, e i reduci dal Mondiale, Bereszynski, Kownacki e Linetty. Quest'oggi la Sampdoria riprende la preparazione con una doppia seduta.