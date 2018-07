SPAL: buon test in amichevole, freme il calciomercato

Buon test per la SPAL di Leonardo Semplici, pimpante e tonica contro il Campodarsego. La formazione estense ha infatti sconfitto gli avversari per 2-1, tre giorni fa, segnando grazie a Moncini e Paloschi. Il calciatore ex Chievo Verona ha confermato subito il suo ottimo stato di forma, consapevole di dover sudare sette camicie per togliere la maglia da titolare al neo-acquisto Andrea Petagna. Buona partita anche per il nuovo attaccante della SPAL, chiamato ad una grande stagione e a tanti goal.

Sul mercato, intanto, ufficiale il difensore svizzero Djourou. Ecco una parte del comunicato societario: "S.P.A.L. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore svizzero Johan Djourou. Il calciatore nazionale elvetico ha firmato un contratto annuale con obbligo di rinnovo a determinate condizioni per un’ulteriore stagione. Il giocatore classe 1987 ha nel suo curriculum 144 presenze e una rete nell’Arsenal, con una parentesi nel Birmingham City in Premier League, 16 presenze nell’Hannover e 62 presenze con l’Amburgo in Bundesliga. Nella scorsa stagione ha militato nel club turco dell’Antalyaspor".

Un ingaggio importante a cui si potrebbe aggiungere quello di Alberto Grassi, che tornerebbe volentieri alla SPAL. Secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara, la trattativa con il Napoli è ben avviata e le due formazioni si incontreranno nei prossimi giorni per delineare una trattativa. Vicino anche Maggiore, ventenne centrocampista dello Spezia che si è messo in evidenza nella scorsa stagione di Lega B. I liguri avrebbero chiesto Gabriele Moncini, pronto a tornare in Serie B. Rescissione consensuale, invece, tra il club e Marco Borriello.