Empoli: buone risposte da La Gumina, è caccia al mediano. Si lavora al ritorno di Luperto

Buone risposte per l'Empoli Calcio. Negli ultimi giorni di allenamenti, infatti, i toscani hanno fornito ottimi responsi al tecnico Andreazzoli, chiamato a plasmare una rosa comunque talentuosa e potenzialmente pericolosa per le altre diciannove di Serie A. Il miglior acquisto fino ad ora è sicuramente quello di Antonino La Gumina, che si sta mettendo davvero in evidenza in questa primissima parte di stagione. L'ex Palermo sembra non far assolutamente mancare Alfredo Donnarumma, eroe della salita in A ma ceduto al Brescia poche settimane fa.

Ciò che serve come il pane all'Empoli è un mediano. Il nome caldo delle ultime ore è, come detto giorni fa, quello di Afriye Acquah, mezz'ala o mediano del Torino. Calciatore esperto per la nostra Serie A, il ghanese potrebbe arrivare in Toscana in una specie di scambio, con Rade Krunic pronto a compiere il cammino opposto. Il bosniaco sarebbe un sacrificio doloroso ma necessario, considerando il contributo che potrebbe dare uno come Acquah alla causa azzurra.

A proposito di azzurro, contatti avviati con il Napoli per il ritorno in prestito di Sebastiano Luperto. Difensore centrale giovane e possente, il ragazzo tornerebbe in Toscana dopo l'ottima scorsa stagione. Il ritorno di Luperto rientrerebbe in quell'ottica di valorizzazione dei giovani voluta dalla società toscana. Intanto, Andreazzoli continua a lavorare con il gruppo a disposizione, confidando in qualche arrivo importante...