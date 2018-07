Milan, inizia la trattativa per arrivare ad Higuain

TRATTATIVA - Sapore tutto argentino per il Milan che dopo il cambio, inesorabile, di proprietà è pronta a cambiare inesorabilmente la faccia del proprio attacco. Ed ecco, dunque, che il nuovo direttore dell'area tecnica del Milan, Leonardo, mette mano al telefono e chiama. Dall'altra parte risponde un amministratore delegato targato Juventus: Beppe Marotta. Argomento principale? Un attaccante classe '87, di origini francesi che di nome fa Gonzalo Higuain. Il contatto fra i due club è una novità in quanto mostra il primo approccio del club rossonero per la punta ex Napoli e Real Madrid, lasciando presagire un conseguente avanzamento di offerte per potersi accaparrare le prestazioni sportive del numero 9 bianconero; restano frequenti, inoltre, i contatti con gli agenti di Higuain. Il cartellino, grazie ai fondi Elliott, non sarebbe un problema come il l'ingaggio: la somma offerta all'argentino resta di 5 milioni di euro.

CONCORRENZA - Per un attaccante che è stato in grado di trascinare a suon di gol e buone prestazioni in campionato squadre come Napoli e Juventus, ovviamente, c'è la fila, ci sono altri interessamenti da parte di altre big. Prima fra tutti la squadra londinese che ha come casa lo Stamford Bridge, il Chelsea di Roman Abramovich ma anche di Maurizio Sarri. Volenteroso di riportare il Chelsea in Champions League e nelle posizioni più alte della Premier League, il tecnico toscano desidera avere al suo fianco il bomber argentino già allenato ai tempi di Napoli. Probabilmente, quella di Higuain, grazie a Sarri, è stata la sua miglior stagione in Serie A in termini realizzativi dove ha stabilito il nuovo record di 36 reti nel massimo campionato italiano, superando un certo Gunnar Nordahl. La trattativa tra i Blues e la Juventus, che non ha intenzione di scendere sotto i 60 milioni di euro di valutazione, prosegue.