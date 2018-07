Caso Malcom: parte l'asta tra Roma e Barcellona?

Fino a pochi minuti prima delle 23.00 sembrava veramente tutto fatto per il trasferimento del giovane esterno brasiliano in maglia giallorossa, con le due società che avevano trovato un accordo economico definitivo. Addirittura la madre si era imbarcata per raggiungere il figlio nella Capitale per l'inizio di questa nuova avventura. Poi il dramma.

Il mancato imbarco del giocatore del Bordeaux sull'aereo che lo avrebbe portato a Roma ha subito messo in allarme tutta la dirigenza giallorossa che si è adoperata per scoprire le motivazioni di questa decisione. E se proprio la madre è arrivata nella Capitale accolta dai tifosi romanisti, il figlio non è stato imbarcato sull'aereo privato diretto a Ciampino, con la società francese che ha annullato la partenza senza alcun motivo apparente, sino a quando alcune indiscrezioni non hanno parlato dell'inserimento di un'altra società a cose ormai praticamente già concluse.

L'inserimento del Barcellona ha di fatto bloccato definitivamente la trattativa tra il club francese e quello italiano, col calciatore tornato nella propria casa di Bordeaux in attesa dell'evolversi della trattativa, mentre i suoi agenti lanciano messaggi in favore della Roma. Infatti la società francese preferisce capitalizzare ancora di più dalla cessione del proprio gioiello, dato che l'offerta giallorossa non supera i 35 milioni di euro bonus compresi, mentre quella blaugrana raggiunge i 45 milioni.

Da Trigoria intanto non filtra ottimismo: sebbene l'accordo fosse stato raggiunto con entrambe le parti, l'inserimento del Barcellona costituisce un elemento di grande disturbo per la buona riuscita dell'operazione. Il blasone ed il prestigio del club catalano, oltre che la potenza dal lato economico, possono essere il fattore che farà pendere l'ago della bilancia a favore di una parte piuttosto che di un'altra. E se da un lato l'inserimento di un club economicamente potente come il Barcellona può far felice il Bordeaux - potrebbe scatenare un'asta che farebbe alzare vistosamente il prezzo del cartellino - dall'altro la Roma, con Monchi in prima persona, non è per niente intenzionata a discostarsi dalle cifre raggiunte durante la trattativa, facendo proprio leva su quanto pattuito con club e giocatore. La situazione è di certo complicata, ma nelle prossime ore si potrebbe giungere ad una soluzione definitiva, con una tra Roma e Barcellona che potrebbe uscirne delusa, mentre il Bordeaux è pronto a sorridere.