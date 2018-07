Frosinone: prime certezze per Moreno Longo, occhi su Silvestre. Citro e Koné in partenza

Buonissima prova del Frosinone in amichevole. Contro il Canadian Select, i ragazzi di Moreno Longo hanno davvero mostrato lampi di buon calcio, vincendo per 2-0 e grazie alle marcature vincenti di Errico e Perica, subito a proprio agio nella sua nuova squadra. Al di là del risultato, il tecnico dei ciociari ha potuto osservare le prime certezze tattiche, plasmando la rosa sul 3-5-2. Tra i calciatori praticamente certi del posto da titolare si inserisce sicuramente Marco Sportiello, che ha giocato dal primo minuto entrambe le amichevoli in terra canadese. Tanti minuti anche per Molinaro, preferito a Beghetto sulla sinistra. Punto fermo della rosa, Soddimo, che da mezz’ala sembra davvero trovarsi a proprio agio.

Anche se è presto per parlare di titolari, il Frosinone sembra comunque ancora un cantiere aperto, una rosa in fase di evoluzione e pronta a raggiungere la salvezza senza problemi. Il nuovo calciatore sondato per la difesa è quello dell’esperto Matias Silvestre, difensore centrale attualmente in forza alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le due società sarebbero pronte a trattare il centrale argentino, che in Ciociaria porterebbe esperienza e duttilità tattica. In uscita, invece, piace Citro al Perugia, che dopo la cessione di Samuel Di Carmine al Perugia ha intenzione di rinforzarsi in attacco con un profilo duttile e di esperienza.

Potrebbe lasciare il Frosinone anche Koné, forte centrocampista pronto ad accasarsi alla Salernitana. I nuovi acquisti avrebbero oscurato l’ivoriano, ormai convinto di abbandonare la Ciociaria sei mesi dopo. Intervistato a Extra Tv, il difensore Krajnc ha poi voluto suonare la carica: “Cercherò di giocare il più possibile e dare il massimo per aiutare il Frosinone a raggiungere la salvezza. I nuovi arrivi mi hanno dato una buona impressione. Si sono subito inseriti nel gruppo, hanno tanta voglia di lavorare. La concorrenza deve esserci. Dobbiamo cercare di arrivare alla salvezza”.