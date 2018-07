Atalanta - Le parole del Papu Gomez: "Sarà una gara davvero tosta, dispiace per Petagna"

Il Papu Gomez non ci sta a parlare di mercato. In occasione della conferenza stampa pre-Europa League, l'attaccante dell'Atalanta allontana le voci che lo vorrebbero lontano da Bergamo: "Non mi sembra giusto parlare oggi di mercato, domani sarà una partita importante, vogliamo passare il turno e sarà una partita importante per tutti". Gomez ha poi detto la sua sul giovane Barrow: "Tutti lo vedono, è un ragazzo che sa ascoltare e vuole continuare a crescere. In questa stagione ci darà una grossa mano".

In seguito, l'attaccante argentino ha parlato della prossima sfida di Europa League: "Diciamo che ogni anno, dopo tante partenze dobbiamo fare un po' di miracoli. Vogliamo confermarci e dopo due anni, con i ragazzi che sono rimasti, la squadra gioca a memoria e vuole aiutare i nuovi. Non è facile per loro, visto che devono adattarsi velocemente. Spero che lo facciano presto".

Continua, il "Sarà una gara tosta e il Sarajevo ha giocatori di qualità. Non dobbiamo essere presuntuosi perché sennò corriamo un rischio. Vogliamo arrivare ai gironi ma per farlo dobbiamo fare un passo alla volta. C'è il rammarico dell'ultima Europa League, per come siamo usciti. Stavamo bene e ci è mancato pochissimo contro il Borussia Dortmund. Vogliamo fare un'ottimo percorso ma ripeto, dobbiamo fare un passo alla volta".

In ultimo, Gomez ha voluto parlare di Petagna ma anche di Duvan Zapata: "È un ragazzo straordinario e mancherà a tutti. Adesso sto vicino a Duvan, voglio fargli capire cos'è l'Atalanta e cosa vuole il mister. Cerco di dare qualità alla squadra, attraverso gol e assist".