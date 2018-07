Fiorentina: oggi presentazione per Gerson e Ceccherini, Nkunku e Terrier i nomi nuovi per l'attacco

Giornata importante in casa Fiorentina. Nella giornata di oggi, infatti, la dirigenza viola presenterà il brasiliano Gerson e Federico Ceccherini, che alle ore 15:00 parleranno ufficialmente in conferenza stampa. Due rinforzi molto importanti, che porteranno a Pioli una ventata di freschezza e di duttilità tattica. Nonostante qualche dubbio da parte di alcuni esponenti della stampa, i due neo-acquisti potranno davvero fare benissimo, conci soprattutto della possibilità di esplodere in una rosa vogliosa di fare bene per conquistare, sul campo, l'Europa League.

Al di là delle presentazioni, Pantaleo Corvino continuerà a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa. Sfumato ufficialmente Marko Pjaca, il nome più caldo è quello di Rodrigo De Paul, trequartista e all'occorrenza esterno ormai in rotta con l'Udinese. L'argentino ex Valencia e Racing Club vuole solo la Fiorentina e ha cominciato un braccio di ferro con il club friulano. Piace moltissimo anche Stephan El Shaarawy, che alla Roma sta perdendo posizioni vista la foltissima concorrenza. La dirigenza viola potrebbe fare un tentativo, i giallorossi vorranno però trovare prima un sostituto a Malcom, finito al Barcellona.

Sempre parlando di calciatori offensivi, il dirigente toscano ha sondato anche altri nomi. Il primo è quello di Iker Muniain, esterno dell'Athletic Bilbao di cui si diceva un gran bene qualche anno fa. L'esterno spagnolo non è però esploso definitivamente, trovando la propria dimensione nel club basco. I biancorossi hanno seccamente rifiutato l'offerta, convinti di aprire spiragli. In Francia, sponda Paris Saint-Germain, chiesto anche Christopher Nkunku, che viene però tenuto in grandissima considerazione dai parigini. In ultimo, sempre pescando nel paese transalpino, la Fiorentina potrebbe fare un tentativo per Terrier, ala sinistra ai margini dei piani tattici di Gènésio.