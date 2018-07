Inter, accordo con il comune per i lavori a San Siro

Milan e Inter sono riuscite a trovare un accordo con il Comune in merito ai lavori di manutenzione dello stadio San Siro, noto anche come stadio Giuseppe Meazza. Sono diverse le zone della Scala del calcio che verranno ritoccate e rimodernate. Il Collegio tecnico per la concessione d’uso e la gestione dello Stadio Giuseppe Meazza e dei relativi servizi, approvando il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e il piano dei lavori a scomputo di manutenzione straordinaria e innovazione dello stadio di Milano, ha dato il via livera a un ampio ed esteso piano di interventi che dovranno essere completati entro, e non oltre, il 2020.

Con un piano lavorativo del valore di 15 milioni di euro, Inter e Milan si sono impegnate per raggiungere l'accordo stipulato e confermato, riuscendo ad ottenere la classica rizzollatura annuale del campo, l'impermeabilizzazione del primo anello, la bonifica degli impianti elettrici, il rifacimento dei bagni del primo anello, il rinnovo delle luci poste agli ingressi e la realizzazione del centro operativo della Questura. Oltre al rinnovo del piazzale esterno dello stadio, saltano all'occhio delle innovazioni decisamente interessanti ed importanti come il rinnovo delle tribune primo anello, delle tribune d'onore del primo anello, l'incremento di spazi delle aree commerciali, nuove aree destinate ai media e la costruzione di una Sala Executive nel settore del primo anello rosso oltre una nuova lounge del Museo; questa serie di ristrutturazioni ed innovazioni permettono al San Siro di rimanere una delle strutture più importanti a livello internazionale.

Roberta Guarnieri, assessore comunale dello sport di Milano, ha rilasciato le seguenti parole in merito all'accordo raggiunto: "Ringrazio Milan e Inter per l’impegno profuso nella manutenzione e nel rinnovo dello Stadio Meazza; il piano di lavori e di innovazioni da apportare alla struttura permetteranno di continuare a definire lo stadio della nostra città la ‘Scala mondiale del calcio’, ancora più accogliente, sicuro ed efficiente per tutti i tifosi e gli appassionati del pallone".

Ha dato il suo giudizio anche Roberto Tasca, assessore al Bilancio: "Il Collegio Tecnico ha confermato l’ottimo clima di collaborazione tra Amministrazione e le due società calcistiche. Comune di Milano, Milan e Inter hanno dimostrato il comune impegno e una visione condivisa per avere cura e innovare quello che è un patrimonio storico e sociale di tutti i milanesi".