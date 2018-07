Juventus, prove di maxi scambio con il Milan

Un ritorno che farebbe molto discutere ed alcune operazioni che sembrano avere poca logica. Le voci di mercato attorno alla Juventus ed al Milan si stanno scatenando: tanti i nomi in ballo secondo i quotidiani sportivi e i tifosi già provano a farsi sentire. Ovviamente la notizia più clamorosa riguarda il possibile ritorno a Torino di Leonardo Bonucci, dopo solamente un anno in rossonero: il difensore avrebbe chiesto espressamente di tornare in bianconero, forse pentito dalla scelta di 12 mesi fa dopo un’annata in chiaroscuro e la mancata qualificazione in Champions League. I supporter juventini però non avallano questa operazione, anzi: sui social network è montata la protesta, visto anche il modo con cui il giocatore ha lasciato l’ambiente e come ha abbracciato il mondo milanista.

Per di più, ad infastidire i fan è soprattutto il coinvolgimento nell’affare di Mattia Caldara, appena sbarcato dall’Atalanta dopo l’acquisto concluso un anno e mezzo fa e la presentazione avvenuta da un paio di settimane: il difensore, molto più giovane e con una prospettiva di carriera più ampia, viene indicato come il futuro della difesa della Juventus non più verdissima e l’acquisto di Bonucci con la cessione del classe ‘94 – a cui si aggiungerà l’ormai prossimo addio a Rugani – rappresenterebbe una scelta illogica e controproducente da questo punto di vista.

C’è poi il discorso legato a Gonzalo Higuaìn, sempre corteggiatissimo dal Chelsea di Maurizio Sarri ma su cui Leonardo – nuovo direttore tecnico rossonero – ha messo gli occhi addosso: i Blues sono in vantaggio, però l’impostazione di una maxi operazione potrebbe favorire il Milan, che altrimenti farebbe molta fatica ad accontentare la richiesta di 60 milioni di euro per il cartellino del Pipita da parte della Juventus. A tutto ciò si aggiungono ulteriori ipotesi nel discorso Juve-Milan, che diventerebbe amplissimo: secondo la Gazzetta dello Sport infatti i rossoneri avrebbero chiesto informazioni anche su Medhi Benatia e Marko Pjaça.