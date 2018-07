De Laurentiis parla del mercato del Napoli

Tutti i tifosi del Napoli sognano un grande colpo di mercato del presidente De Laurentiis per rispondere in qualche modo a quanto fatto dalle altre grandi del campionato, Juventus su tutte. Dal ritiro azzurro di Dimaro, il numero uno azzurro ha parlato come ogni giorno a Radio Kiss Kiss dei progetti in mente per la squadra di Ancelotti. In questo momento sembra essere la difesa il reparto più sotto osservazione.

Queste le parole di De Laurentiis: "L'entusiasmo dei tifosi è determinato non solo dal Napoli, che da nove anni gioca in Europa e con merito è tra i primi posti, ma c'è una grande rivoluzione in atto nel calcio. Tutti stanno migliorando, la Serie A sta per diventare il campionato più interessate d'Europa, manca poco per superare quello inglese, almeno per interessi, non ancora per introiti. I tifosi del Napoli possono sognare? Vero. Arias, tutto fatto? Vero. Penso che ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo trattando. La cosa strana è che stiamo trattando due giocatori simultaneamente dello stesso ruolo. L'altro non è Sabaly.

Ochoa e Bardi per la porta? Sui nomi vedremo, io ho una grossa responsabilità. Per salvaguardare Meret devo prendere tre portieri dello stesso livello. Cagliari e Samp su Tonelli? Vero. Amo a dismisura Koulibaly? Vero. Ancelotti s'è innamorato di Milik? Vero, ma è vero che si è anche innamorato del gruppo. Ogni giorno, quando la mattina facciamo footing, mi ripete sempre 'è un bel gruppo'. Sembrava che all'inizio qualcuno valesse meno, ma ora pare difficile rinunciarvi. La settimana sarà dura, ci saranno dei carichi di lavoro e quindi col Chievo non sarà un test probante. Il primo match che darà risposte sarà quello col Liverpool.

Ancelotti è rimasto folgorato da Zielinski, un fenomeno vero, e Ounas? Vero! Koulibaly rinnova? Ha un contratto, ne parleremo, come si fa tra amici. Ringrazio i tifosi, sento sempre il loro affetto e la loro convinzione nei colori azzurri. Non sono dei falsi amanti, non sono dei traditori e questo gli fa onore".