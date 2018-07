Serie B: il punto sulle ultime trattative di calciomercato

La Salernitana si conferma regina del calciomercato. Il club di patron Lotito si sta infatti muovendo bene, cercando colpi di spessore per rinforzare la rosa. Il primo nome in entrata potrebbe essere quello di Moussa Koné, centrocampista del Frosinone reduce da sei mesi abbastanza positivi in Ciociaria. Calciatore molto esperto e muscolare, Koné darebbe muscoli ed esplosività alla causa campana. Ufficiale, invece, l'ingaggio del classe '86 Romano Perticone, difensore centrale svincolato che porterà esperienza a Salerno. Fitti contatti, invece, per il portiere Micai, reduce dall'esperienza a Bari e pronto a stupire anche in Campania.

Non resta fermo nemmeno l'Hellas Verona, pronta a grandi manovre in difesa, Cherubin e Gonzalez. Al posto dei due interpreti difensivi, potrebbero arrivare Lorenzo Ariaudo ed Alan Empereur, calciatori più giovani ma comunque rodatissimi per la Lega B. Ufficiale, invece, l'ingaggio di Samuel Di Carmine, attaccante ormai ex Perugia che ha davvero spaccato in due la scorsa stagione di Serie B. Pescando in Serie A, poi, ufficiale l'ingaggio di Riccardo Marchizza per il Crotone. I calabresi hanno prelevato il classe '98 dal Sassuolo. Ufficiale anche Alessandro Garrattoni, prelevato dal Cesena Calcio. Il ragazzo è reduce da una buona stagione in Serie D tra la fila dell'Imolese.

Si muove anche il Carpi. Il primo nome per l'attacco è quello dell'attaccante brasiliano Nené, reduce da una buona stagione con la maglia dello Spezia. L'ex Cagliari sarebbe un colpo davvero di spessore, un profilo che potrebbe guidare da solo l'attacco. Occhio anche a Golubovic, vicino a tingersi di biancorosso. Potrebbe piazzare il colpo da novanta, infine, il Foggia, che avrebbe chiesto informazioni all'entourage di Marco Borriello. L'ex SPAL sarebbe un ingaggio stellare, i pugliesi sognano ad occhi aperti.