Lazio, doppio colpo: fatta per Correa, ad un passo da Badelj

Un doppio colpo in arrivo per la Lazio di Simone Inzaghi. L'arrivo ad Auronzo di Cadore dei vertici della dirigenza (rispettivamente, in ordine cronologico il ds Igli Tare e il presidente Lotito) ha di fatto sbloccato ulteriormente il mercato in entrata della società romana. Dopo le voci insistenti degli ultimi giorni, Joaquin Correa è ora un calciatore della Lazio: 16 milioni più 3 di bonus, queste le cifre dell'affare, per l'acquisto del fantasista argentino ormai ex Siviglia.

Nella trattativa ha assunto un ruolo importante Alessandro Lucci, agente di Badelj, anch'egli più che mai in orbita Lazio: il calciatore, ora svincolato, si starebbe legando in questi minuti ai biancocelesti, che avrebbero dunque messo a segno un doppio colpo in una sola giornata.

Il centrocampista, ex capitano della Fiorentina, dovrebbe dunque rappresentare il sostituto di Lucas Leiva (eventualmente può giocare insieme al brasiliano in una linea centrale di centrocampo composta da 2 uomini); mentre il classe '94 sbocciato nell'Estudiantes sarebbe di fatto la pedina che occupa la casella lasciata vuota da Felipe Anderson.

Queste le ultime sul mercato in entrata della Lazio, a poche ore dalla fine del primo ritiro estivo biancoceleste (i ragazzi di Inzaghi si sposteranno ad agosto in Germania).