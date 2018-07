Sassuolo, De Zerbi suona la carica per l'inizio del campionato. Sul mercato Brignola è vicino

"È un avvio difficile, ma siamo contenti perchè sarà un grande stimolo per tutti affrontare subito nel nostro stadio una delle candidate alla vittoria dello scudetto, in quanto l'Inter si è rinforzata notevolmente rispetto alla scorsa stagione. Ci sarà sicuramente un gran pubblico, inoltre sarà un piacere incontrare Spalletti, che reputo uno tra i migliori allenatori italiani". Roberto De Zerbi mostra di avere le idee piuttosto chiare al sito ufficiale del Sassuolo, in riferimento all'atteggiamento che pretenderà dalla sua squadra al debutto nel prossimo campionato, contro l'Inter.

In generale però il sorteggio dei turni della Serie A ha riservato agli emiliani dei mesi iniziali molto complessi in generale, con tante sfide proprio nel periodo più delicato della stagione. Bisognerà quindi mantenere la calma e trarre stimoli anche da questo, posto che comunque l'ordine in cui si affrontano gli avversari non può essere una scusante, nel parere del tecnico: "Penso sia un calendario equilibrato, anche se nelle prime 8 giornate incontreremo 4 big, ma questo dovrà darci la motivazione giusta per prepararci e lavorare al meglio da qui all'esordio. Un picco di difficoltà nel girone d'andata potrebbe essere il trittico ravvicinato Milan-Napoli-Sampdoria, con due delle tre fuori casa, ma resta il fatto che il calendario è sì importante ma non decisivo, sarà invece basilare avere il giusto approccio ad ogni singola partita. Il fatto che le partite siano suddivise in più giorni e diversi orari, se da un lato fa perdere un po' di "romanticismo" nel calcio, dall'altro permette di creare maggiore attenzione mediatica e interesse su ogni singola partita".

Proprio in vista dell'annata ventura intanto la dirigenza del Sassuolo sta rifinendo la rosa con gli ultimi colpi di mercato. In primo piano sul taccuino del presidente Squinzi c'è sicuramente l'operazione riguardo Enrico Brignola, talento classe 1999 fra le poche note liete della scorsa stagione per il Benevento. I romagnoli sono in netto vantaggio per assicurarsi il cartellino del ragazzo, avendo trovato l'accordo con tutte le parti: agli Stregoni dovrebbe andare Federico Ricci a titolo definitivo più una parte minima di conguaglio, il giocatore ha già dato il sì per questa destinazione. La chiusura, in condizioni normali, sarebbe attesa ad ore. Occhio però a dare tutto per fatto fino a quando non inizieranno a spuntare dei contratti firmati, perchè la concorrenza dell'Atalanta in merito resta spietata: facile attendersi un rilancio nelle prossime ore da parte dei bergamaschi. Il tutto resta quindi da monitorare: seguiranno certamente degli aggiornamenti nei prossimi giorni.