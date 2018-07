Napoli: per Sabaly si decide dopo le visite mediche, si lavora per l'arrivo di Ochoa

Youssouf Sabaly si avvicina al Napoli. Il giovane terzino senegalese, attualmente in forza al Girondins de Bordeaux, potrebbe infatti diventare un nuovo calciatore agli ordini di Carlo Ancelotti. Nella giornata di oggi, se le visite mediche dovessero dare esito positivo, il Napoli abbraccerà il nuovo terzino, un calciatore giovane e pronto a giocare entrambe le fasce. Il passo successivo sarà quello di trattare con i girondini, che valutano il calciatore almeno quindici milioni. Una cifra davvero importante e che Aurelio De Laurentiis cercherà di abbassare sicuramente, conscio di non potersi lasciar scappare un collaterale che tanto bene ha fatto al Mondiale di Russia 2018.

Discorso più complicato è quello per Santiago Arias. Il terzino colombiano del PSV, tra i migliori della sua nazionale durante l'esperienza mondiale, è entrato recentemente nell'orbita dell'Atletico Madrid, deciso a trovare un sostituto all'ormai partente Vrsaljko. Arias s'è messo in evidenza nella scorsa stagione di Eredivisie, confermandosi come l'ennesimo talento lanciato dal campionato olandese di calcio. Difficile che Aurelio De Laurentiis comincia a partecipare ad un'asta per un calciatore, la situazione è dunque congelata almeno finché non verrà definito l'eventuale trasferimento di Sabaly.

Capitolo Guillermo Ochoa. Dopo un Mondiale eccezionale con il suo Messico, il portiere dello Standard Liegi sembra essere ufficialmente pronto al salto di qualità dopo tanta gavetta tra Sud America ed Europa. Nato a Guadalajara ma già noto al nostro calcio per aver indossato le maglie di Malaga, Granada ed Ajaccio su tutte, Ochoa ha solo l'intoppo di essere un extracomunitario, condizione aggirabile solo a metà agosto. Ciò che più spaventa De Laurentiis è però un contratto che il messicano ha con una ditta di abbigliamento. Per contro, però, l'estremo difensore ha tantissimo mercato in Messico, condizione che potrebbe lanciare il marchio del Napoli nel paese sudamericano. Ancelotti, intanto, ha già fatto capire di apprezzare e non poco il portiere.