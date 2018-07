Napoli - De Laurentiis annuncia gli imminenti arrivi di Sabaly ed Ochoa

Passi in avanti sempre più decisi nelle trattative che dovrebbero portare al Napoli Youssouf Sabaly del Bordeaux e Guillermo Ochoa dello Standard Liegi.

Malgrado la conferma dell'attesa per l'esito delle visite mediche (annullate quelle previste a Roma, spostate in altra località) del terzino senegalese a causa delle precarie condizioni del ginocchio, la trattativa che porterà in azzurro il calciatore del Bordeaux procede in maniera decisa; anche se il club campano attenderà pure la presenza del professor Mariani per avere un quadro clinico il più chiaro possibile.

Infatti durante un'intervista rilasciata questo pomeriggio a Radio Kiss Kiss, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiiis ha dichiarato: "Può arrivare Ochoa con Sabaly? Questo è vero. Abbiamo questo problema degli extracomunitari; se dobbiamo difendere la porta con un estremo difensore di livello come Ochoa, dobbiamo mollare Arias e andare su Sabaly, che ha il vantaggio di poter giocare sia a destra che a sinistra", confermando dunque, tra le linee, che le due trattative sono in fase molto avanzata.

Napoli che dunque sembra aver ufficialmente abbandonato la pista che portava al colombiano Santiago Arias (che nei primi giorni di questo calciomercato era stato seguito anche dalla Juventus) sempre più vicino all'Atletico Madrid per sostituire il partente Sime Vrsaljko.

La società partenopea per il portiere del Messico, secondi i media messicani, avrebbe invece già fatto arrivare negli uffici della società belga un'offerta ufficiale di poco inferiore ai 4 milioni di euro mentre per il terzino africano l'accordo sul prezzo è già stato trovato sulla base di 15 milioni di euro.

Il portiere ha avviato ormai da diversi anni le pratiche per ottenere la cittadinanza spagnola, diritto acquisito dopo le esperienze in terra iberica con le maglie di Granada e Malaga, ma per questioni burocratiche non ha ancora ottenuto il via libera e dunque occuperà uno slot da extracomunitario.