Roma, salgono Bailey e Neres

A seguito della beffa del Barcellona in merito all'acquisto dal Bordeaux di Malcom, spingendo letteralmente fuori dalla trattativa la squadra di Pallotta, Monchi è costretto a virare su altri profili. Ecco che salgono le quotazioni per due giocatori giovani e decisamente promettenti: David Neres e Leon Bailey.

NERES - Il primo, attualmente all'Ajax, originario di San Paolo, sarebbe uno dei principali indiziati per ricoprire il ruolo di esterno. Giovane, classe '97, veloce e di rapidi movimenti rimane uno dei favoriti di Monchi grazie alle sue caratteristiche tecniche e fisiche che gli permettono di entrare in quella categoria di giocatori che il dirigente sportivo ha sempre preferito ed acquistato nel corso della sua carriera. La trattativa, però, è complicata: la valutazione della squadra olandese è di 50 milioni, cifra che la Roma non sembra disposta a spendere. Ma la formazione dei Lancieri si scontra contro la volontà del giocatore che gradirebbe un approdo in Italia e nella Serie A, soprattutto perché ritroverebbe il suo amico Justin Kluivert. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Neres avrebbe chiesto ufficialmente la cessione.