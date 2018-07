Cagliari: martedì si parte per la Turchia, si avvicinano Bradaric e Gomez. Lui verso il Gremio

Ultimo allenamento a Pejo, per il Cagliari Calcio. Nella giornata di ieri, i sardi di Rolando Maran hanno svolto l'ultima sessione in Trentino, scaricandosi dopo l'amichevole contro la Cremonese, vinta per 1-0 grazie alla rete di Marco Sau nel recupero. Concluso il ritiro, i sardi torneranno all'Asseminello prima di partire per la Turchia, dove sfideranno il Fenerbahce mercoledì ed il Trabzonspor nella giornata di sabato. Match sicuramente interessanti, che confermeranno o bocceranno la prima parte di lavoro del neo-tecnico Rolando Maran.

Mentre la rosa continua a lavorare sul campo, la dirigenza si prepara a definire alcuni colpi in settimana. Il primo nome sulla lista del ds Carli è quello di Filip Bradaric, giovane mediano del Rjeka che sembra essersi convinto a sposare la causa isolana. Venticinquenne, il croato potrebbe arrivare per una cifra vicina ai cinque milioni di euro, investimento importante ma giustificato vista l'esperienza europea del centrocampista. Occhio però all'insistenza del Girondins de Bordeaux, pronto ad offrire di più al Rijeka. Se la trattativa dovesse saltare, gli altri due nomi sono Ekdal e Radovanovic: il primo, grande ex attualmente in forza all'Amburgo, sarebbe ben felice di tornare, i tedeschi non vorranno però cederlo facilmente; sul secondo ci sarebbe l'avallo di Maran, che lo ha allenato al Chievo.

Per quanto riguarda la difesa, invece, piace Lorenzo Tonelli, difensore in uscita dal Napoli e voluto praticamente da mezza Serie A. Non sarà facile battere la concorrenza di club più blasonati - Sampdoria su tutti - e per questo il ds Carli sta valutando anche l'ipotesi-Gomez del Milan, come sottolineato da lui stesso a calciomercato.com: "Gustavo Gomez è un giocatore che non dispiace, è un giocatore che può fare al caso nostro. Al Milan non ha trovato tanto spazio, da noi potrebbe fare bene. Contatti? Non ancora, Leonardo è appena arrivato e deve avere il giusto tempo per valutare tutto con calma. Sono sicuro che ci sarà un incontro, rientra nell’ottica del nostro lavoro". Capitolo cessioni: Giannetti proseguirà al Livorno la propria carriera, Antonini Lui si sta già allenando con il Gremio in attesa dell'ufficialità del suo ingaggio.