Lazio: per l'attacco si avvicinano Perez e Wesley, per la difesa spunta il nome di Howedes

Il calciomercato della Lazio assume sempre una forma più definita e netta. Dopo i colpi Correa e Badelj, la dirigenza biancoceleste sta cercando di definire qualcos'altro in avanti, avvicinandosi con decisione a Lucas Perez e Wesley. La punta dell'Arsenal, in uscita dai Gunners potrebbe essere il primo nome ad arrivare, andando a rinforzare il reparto con talento ed esperienza. Leggermente più complicata la pista-Wesley, con il Bruges che non sembra deciso a lasciar andar via facilmente il proprio attaccante. In caso di cessione di Sergej Milinkovic-Savic, poi, la Lazio virerebbe tutta sul Papu Gomez, vecchio pallino di Simone Inzaghi. Molto dipenderà anche dall'eventuale passaggio del turno dell'Atalanta in Europa League.

Secco no, invece, per il ritorno di Lucas Biglia. In un momento storico in cui tanto si sta parlando del passaggio di Bonucci alla Juventus, anche Biglia era stato accostato al suo vecchio club, notizia smentita su tutti i fronti e soprattutto dall'agente del calciatore, Enzo Montepaone. Perno del centrocampo di Rino Gattuso, Biglia sarebbe più un peso che altro per la rosa di Simone Inzaghi. Dato per certa la titolarità di Lucas Leiva e la voglia di giocare di Milan Badelj, l'argentino avrebbe ben poco spazio in mediana e, per qualche minuto in più, dovrebbe adattarsi al ruolo di mezz'ala. Oltre a qualche problema tattico, ci sarebbe anche la folta concorrenza, con i vari Lulic, Parolo e Savic tutt'altro che felici di vedersi scavalcati nelle gerarchie.

Il nome nuovo per la difesa è quello di Benedikt Howedes. Reduce da una sfortunata stagione con la Juventus, annata puntellata da una serie infinita di infortuni, il tedesco è tornato allo Schalke 04, ancora incerto sul suo futuro. Secondo quanto lanciato in esclusiva dal quotidiano turco Fanatik, la Lazio starebbe seriamente pensando di trattare con i tedeschi per Howedes, calciatore duttilissimo e perfetto sia per la difesa a tre che per una retroguardia a quattro. Domani, infine, potrebbe essere il giorno dell'ufficialità di Djavan Anderson, laterale svincolatosi dal Bari che tanto bene ha fatto in Serie B. Lotito deciderà, una volta ingaggiato, se girarlo o no in prestito alla Salernitana.