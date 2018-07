Napoli, tra campo e mercato.  Domani il Chievo, salta Sabaly, arriva Ochoa?

Mattinata di lavoro a Dimaro, sul campo di Carciato, per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri stanno ultimando i preparativi in vista dell'ultima amichevole prevista per il ritiro in Trentino, la quale si terrà domani sera a Trento contro il ChievoVerona. Dopo le positive uscite contro Gozzano e Carpi, i partenopei affronteranno per la prima volta una diretta rivale del massimo campionato, prima di spostare l'attenzione alle sfide contro Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg.

Nella giornata di oggi prevista doppia seduta, mentre domani dopo un breve risveglio muscolare al mattino è prevista la gara contro la compagine clivense. Stamane la squadra si è divisa immediatamente in due squadre, dieci contro dieci più Rog jolly per entrambe le formazioni. Assenti per infortunio sia Callejon che Zielinski, per il quale nulla di preoccupante dopo la paura di ieri, mentre ha lavorato a parte Tonelli, il cui passaggio al Cagliari sembra oramai imminente.

In grande spolvero Arkadiusz Milik, il cui inserimento sembra procedere nelle migliori condizioni possibili. L'attaccante polacco, reduce da un Mondiale tutt'altro che positivo, gode di buona salute e, sta provando in queste ore a rispedire al mittente le voci che vorrebbero gli azzurri ancora a caccia di un centravanti titolare. Campo e mercato continuano ad intrecciarsi in queste roventi ore, con la dirigenza partenopea che sta ultimando gli arrivi di Ochoa - tra i pali - e Sabaly per rifinire la rosa a disposizione di Ancelotti.

Per il terzino senegalese le visite mediche nella giornata di ieri sembravano aprire le porte al trasferimento, ma nelle ultime ore il club napoletano ha fatto sapere tramite la radio ufficiale che il suo arrivo è definitivamente saltato. Diverso il discorso invece che riguarda l'estremo difensore messicano Ochoa: il numero uno della Tricolor che arriverebbe al Napoli per rendere il recupero di Meret più tranquillo ed efficace, non vorrebbe partire in prestito. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi su entrambe i fronti.