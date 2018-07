Coppa Italia - La presentazione del primo turno

Nella giornata di ieri è cominciata ufficialmente la Coppa Italia 2018/2019 con il successo della Casertana, per 2-0, nei confronti della AZ Picerno. Quest'oggi in programma tutte le altre partite: si parte alle 16.30 con l’Alessandria la Giana Erminio mentre alle 17 in campo il Monza che la vedrà contro il neo promosso Matelica, in casa. Alle 17.30 Sudtirol-Albalonga mentre alle 18 in campo due partite Renate e Viterbese che ospiteranno, rispettivamente, Rezzato e Rende.

Saranno tre, invece, le sfide che ci faranno compagnia alle 18.30: spicca, su tutte, l'incontro clou tra Albinoleffe e Pordenone mentre Vicenza e Sambenedettese giocheranno tra le mura amiche contro Chieri e Unione Sanremo. La gran parte delle sfide del primo turno di Coppa Italia si giocherà alle 20.30 con Catania, Siena e Ternana (squadre in lotta per il ripescaggio in Serie B) che giocheranno in casa contro Como, Sicula Leonzio e Pontedera.

Impegni casalinghi anche per Juve Stabia e Trapani che se la vedranno contro Pistoiese e Campodarsego. A chiudere il programma delle 20.30 Carrarese-Imolese, Feralpi Salò-Virtus Francavilla e Monopoli-Piacenza. Alle 20.45 l’ultima partita del primo turno di Coppa Italia con il Pisa che giocherà in casa contro la Triestina. Di seguito il programma completo.

Domenica 29 luglio

16:30 Alessandria – Giana Erminio

17:00 Monza – Matelica

17:30 Südtirol – Albalonga

18:00 Renate – Rezzato

18:00 Viterbese – Rende

18:30 AlbinoLeffe – Pordenone

18:30 Sambenedettese – Unione Sanremo

18:30 Vicenza – Chieri

20:30 Carrarese – Imolese

20:30 Catania – Como

20:30 FeralpiSalò – Virtus Francavilla

20:30 Juve Stabia – Pistoiese

20:30 Monopoli – Piacenza

20:30 Siena – Sicula Leonzio

20:30 Ternana – Pontedera

20:30 Trapani – Campodarsego

20:45 Pisa – Triestina