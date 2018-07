Genoa: Ballardini si gode il suo centrocampo, tutto fatto per Favilli

Due giorni di riposo per il Genoa di Ballardini. Dopo l'ottima prima parte di ritiro pre-stagionale, i rossoblu si stanno godendo una parentesi di relax, preparandosi per la rifinitura a Bardonecchia. Provando ad analizzare i primi impegni, il Genoa ha sicuramente fatto vedere ottime cose, mantenendosi equilibrato e proponendo una serie di trame offensive sicuramente interessanti. Grande merito va alla mediana ligure, sorvegliata da un Romulo esperto e voglioso di organizzare la manovra in cabina di regia. L'ex Juventus ed Hellas Verona non è ancora al top della forma, le premesse per una grande stagione ci sono però tutte.

Bene anche Bessa, considerato praticamente insostituibile da Ballardini. Tra i calciatori pronti a partire ci sono invece Omeonga e Callegari, interpreti giovani e dunque bisognosi di acquisire esperienza per dire poi la loro in rossoblu. L'eventuale partenza di qualche interprete spingerà la società a prenderne altri, puntando soprattutto su Andrea Bertolacci, da mesi primo obiettivo per la mediana ligure. Il centrocampista del Milan non sembra però avvicinarsi: Leonardo - nuovo responsabile dell'area tecnica rossonera - ha momentaneamente congelato la cessione, eventuali aggiornamenti dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Occhio anche a Diego Laxalt, fortemente voluto dallo Zenit San Pietroburgo. Preziosi lo valuta circa venticinque milioni.

In attacco, sempre più vicino Andrea Favilli. Reduce da una positiva stagione all'Ascoli e da un precampionato davvero ottimo con la casacca della Juventus, l'attaccante bianconero è pronto ad una nuova avventura in una piazza tutt'altro che interessante. Tornando dagli Stati Uniti, Favilli verrà prelevato per una cifra vicina ai cinque milioni di euro, con la Juventus pronta a riscattarlo eventualmente a sette. Attaccante moderno, Favilli alterna una buona capacità di controllo palla ad un fiuto del goal importante, senza dimenticare la discreta tecnica di base. Al Genoa troverà una folta concorrenza, condizione fondamentale per confermare o sminuire quanto si diceva di lui.