Inter, raggiunto l'accordo totale per Vrsaljko

Dopo settimane di trattative, voci vere e voci infondate, l'Inter è finalmente riuscita a regalare il terzino che Luciano Spalletti pretendeva da tempo; se Sime Vrsaljko, infatti, è stato vicinissimo nei giorni scorsi alla squadra milanese ora è pronto a fare le valigie e lasciare Madrid, e l'Atletico Madrid, per dirigersi nuovamente in Italia.

LE CIFRE - L'accordo raggiunto fra la società nerazzurra e quella dei colchoneros è arrivato grazie alla formula del prestito oneroso, come previsto nei giorni scorsi, assemblato al diritto di riscatto. Il prestito oneroso gira attorno alla seguente cifra: 6,5 milioni di euro. Il riscatto, invece, è fissato a 17,5 milioni di euro. Da aggiungere al prestito oneroso 500 mila euro di solidarietà. Oltre alla forte volontà del giocatore di trasferirsi all'Inter e la possibilità di poter giocare assieme a due amici e compagni come Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, c'è il lavoro lungo ed estenuante portato avanti da Piero Ausilio che ha potuto sbloccare la trattativa grazie al fatto che l'Atletico Madrid è sempre più vicino all'acquisto di colui che sarà il sostituto del croato, il giocatore del PSV Santiago Arias.