Milan, continuano i contatti con la Juventus per lo scambio Bonucci-Caldara-Higuain

Continua l'intrigo di mercato tra Milan ed Juventus per la maxi operazione Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain e Mattia Caldara. Ma a che punto siamo dell'affare? Ricordiamo che tutto è nato dalla voglia del capitano del Diavolo di tornare a Torino dopo un anno in rossonero.

C'è l'accordo di massima tra il capitano rossonero e il club bianconero, c'è anche l'accordo tra il difensore ex Atalanta e la squadra di via Aldo Rossi, ma manca l'accordo tra Milan ed l'attaccante argentino e quello tra i due club.

La Juventus vorrebbe scambiare l’argentino per il suo ex giocatore, ma il Milan dovrebbe sborsare un conguaglio abbastanza elevato. Dall'altro canto, il club di via Aldo Rossi vuole puntare ad uno scambio alla pari tra i due difensori, per Higuain propone un prestito con diritto di riscatto (prestito oneroso 18 milioni e con obbligo di riscatto fissato a 38 ndr). I rossoneri ci potrebbero guadagnare sul futuro visto che Caldara è considerato un mini Bonucci.

La priorità del Milan per l'attacco è Gonzalo Higuain: il numero 9 della Juventus oggi pomeriggio si allenerà alla Continassa e poi incontrerà insieme al fratello procuratore i vertici del club bianconero per farsi dire se è ufficialmente è sul mercato visto che a lui, per il momento, non li è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale. E' veramente un peso per la Juventus dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo? Probabilmente sì. Higuain non ha preclusioni su andare al Milan e Gattuso potrebbe avere l'attaccante più prolifero in Italia negli ultimi anni. Non è da escludere che Leonardo entro sera andrà a Torino per incontrare il fratello del ‘Pipita’ e per presentargli l’offerta economica e il progetto del Milan.

Attenzione che il Chelsea, secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, è in agguato per Caldara ed invece sarebbe arrivata un’offerta del Borussia Dortmund per Higuain ma, al momento, non accontenta la Juventus. Invece la via che porta Morata al Milan rimane defilata visto che il club londinese chiede almeno 60 milioni di euro.

Questa settimana sarà decisiva. In casa Milan c'è voglia di parlare di mercato visto le troppe dinamiche societarie che sono successe in questi mesi. Quello che sembra, che, in un modo dell'altro, Leonardo riuscirà a portare Gattuso un centroavanti importante in rossonero.